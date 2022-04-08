Україна готова говорити з РФ у Туреччині: питання безпеки, Криму і Донбасу не вирішені - ЗМІ

Україна і Росія не погодили текст договору щодо припинення війни - турецький чиновник / Reuters

Процес перемовин України та Росії зупинився після ситуації у Бучі, але сторони готові говорити. Делегації далекі від узгодження договору щодо припинення військових дій. Є низка питань, які не вирішені. Серед них гарантії безпеки, а також статус окупованих Криму і Донбасу.

Як повідомляє Alarabiya News, про це повідомив турецький чиновник у п'ятницю, 8 квітня. За його словами, Київ і Москва готові до перемовин, але про угоду мови не йде.читайте такожУкраїна з Кримом та Донбасом і рішення Путіна: генерал США назвав сценарій щодо війни

"І Росія, і Україна готові вести перемовини у Туреччині, але вони далекі від узгодження спільного тексту", - сказав він.

Крім того, як каже чиновник, є низка "невирішених питань", серед яких статус Донбасу, Криму і гарантії безпеки.

Також він підкреслив, що дату наступного раунду перемовин сторін наразі не визначено.

Злочини армії РФ у Бучі

Окупанти Росії в березні захопили місто Буча у Київській області. Мер міста Анатолій Федорук 31 березня заявив, що сили оборони України вигнали всіх окупантів з Бучі.

Коли росіяни відступали, вони замінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки.

Війська ворога творили звірства у Бучі. Ґвалтували і вбивали мирних українців. Під час захоплення міста вбили сотні цивільних осіб. Тіла людей лежали на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки. Деяких людей розстріляли зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих чоловіки, жінки, діти.

У братській могилі у Бучі поховали 280 місцевих жителів. Мер Бучі Федорук заявив, що деяким загиблим було по 14 років.

Москва стверджує, що вбивства мирних жителів нібито трапилися після того, як з Київщини були виведені російські війська.

Однак супутникові знімки компанії Maxar Technologies показали, що тіла загиблих на вулицях Бучі почали з'являтися ще в середині березня, коли місто було захоплене окупантами.

Перемовини України та Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перемовини Києва і Москви не припиняються. Але після звірств у Бучі емоційний фон змінився. Суспільство наразі негативно ставиться до будь-якої перемовної концепції, яка відноситься до РФ. Але Київ змушений продовжувати говорити з Росією.

Подоляк сказав, що наразі немає конкретних термінів нової зустрічі делегацій Києва та Москви. Процес перемовин залежить від ситуації на фронтах. ЗСУ забезпечують українській стороні впевнену позицію в діалозі.

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