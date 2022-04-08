Переговори України та Росії: Подоляк заявив, що термінів проведення наступної зустрічі немає

Збройні Сили України забезпечують українській владі "максимально комфортні умови для переговорів", заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що термінів проведення наступної зустрічі української та російської делегацій немає.
"На жаль, у війни немає конкретних термінів: ми до цього дня досягнемо цього і цього. Так само, як і переговорний процес, основні, фундаментальні положення якого залежать від ситуації на фронтах", - сказав Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що Збройні Сили України забезпечують українській владі "максимально комфортні умови для переговорів".
"Головнокомандувач Залужний вартий ста російських генералів, і ЗСУ під його керівництвом забезпечують нам максимально комфортні умови для переговорів. Звичайно, "комфортні" з урахуванням всіх трагедій, що відбуваються. Вони дозволяють нам пропонувати якісь формули, жорстко наполягати на їхній імплементації", - сказав радник глави ОП.
При цьому назвати терміни переговорів "зараз було б неправильно", враховуючи, що інтенсивність бойових дій не зменшується, а, навпаки, наростає.
"Я розумію, що в Україні дуже багато хто любить говорити: через два тижні щось вже закінчиться, через день щось візьмемо тощо. Цю хворобу вже треба якось вилікувати. Шість тижнів важкого протистояння з РФ мали б уже навчити людей якоїсь скромності, відмови від спроб традиційно хайпонути і зібрати додаткові лайки. В Україні забагато героїв, які перебувають у тіні, але дійсно тягнуть нашу країну до перемоги, і забагато фанфаронів, які дозволяють собі давати конкретні дати, коли щось буде відбуватися, де ми виграємо і де програємо. Від цього потрібно позбавлятися", - вважає Подоляк.
Як повідомляв Главред, в цьому ж інтерв'ю радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори делегацій України та Росії про завершення війни йдуть постійно. Після того як стало відомо про звірства російських окупантів у Бучі, є деяка зміна переговорного фону.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова стати одним з гарантів безпеки України після закінчення війни з Росією.
Інші новини:
- Вдарили ракетою "Точка-У": Зеленський відреагував на обстріл вокзалу в Краматорську, де загинули десятки людей
- Ще одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгнення
- Куля пройшла через голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти застрелили матір у неї на очах
- Путін, ймовірно, не захоплюватиме Київ - глава Пентагону