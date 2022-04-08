Переговори України та Росії: Подоляк заявив, що термінів проведення наступної зустрічі немає

Коли відбудеться новий раунд переговорів України та Росії - невідомо / Reuters

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що термінів проведення наступної зустрічі української та російської делегацій немає.

"На жаль, у війни немає конкретних термінів: ми до цього дня досягнемо цього і цього. Так само, як і переговорний процес, основні, фундаментальні положення якого залежать від ситуації на фронтах", - сказав Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що Збройні Сили України забезпечують українській владі "максимально комфортні умови для переговорів".

"Головнокомандувач Залужний вартий ста російських генералів, і ЗСУ під його керівництвом забезпечують нам максимально комфортні умови для переговорів. Звичайно, "комфортні" з урахуванням всіх трагедій, що відбуваються. Вони дозволяють нам пропонувати якісь формули, жорстко наполягати на їхній імплементації", - сказав радник глави ОП.

При цьому назвати терміни переговорів "зараз було б неправильно", враховуючи, що інтенсивність бойових дій не зменшується, а, навпаки, наростає.

"Я розумію, що в Україні дуже багато хто любить говорити: через два тижні щось вже закінчиться, через день щось візьмемо тощо. Цю хворобу вже треба якось вилікувати. Шість тижнів важкого протистояння з РФ мали б уже навчити людей якоїсь скромності, відмови від спроб традиційно хайпонути і зібрати додаткові лайки. В Україні забагато героїв, які перебувають у тіні, але дійсно тягнуть нашу країну до перемоги, і забагато фанфаронів, які дозволяють собі давати конкретні дати, коли щось буде відбуватися, де ми виграємо і де програємо. Від цього потрібно позбавлятися", - вважає Подоляк.

Як повідомляв Главред, в цьому ж інтерв'ю радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори делегацій України та Росії про завершення війни йдуть постійно. Після того як стало відомо про звірства російських окупантів у Бучі, є деяка зміна переговорного фону.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова стати одним з гарантів безпеки України після закінчення війни з Росією.

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