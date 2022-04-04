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Зеленський сформував делегацію для переговорів з РФ щодо завершення війни

4 квітня 2022, 22:43

Делегацію очолив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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Зеленський сформував Постійну делегацію для переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський сформував українську делегацію для переговорів з Росією про завершення війни та мирний договір. Делегацію очолив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, пише Офіс президента.

До української делегації також увійшли:

  • Андрій Костін (за згодою) - народний депутат України;
  • Дмитро Лубінець (за згодою) - народний депутат України;
  • Денис Малюська - міністр юстиції України;
  • Михайло Подоляк - радник керівника офісу президента;
  • Олексій Резніков - міністр оборони України;
  • Микола Точицький - заступник Міністра закордонних справ України.
  • Рустем Умеров - народний депутат України;
  • Олександр Малиновський - юрист-міжнародник;
  • Олександр Чалий - надзвичайний і поважний посол України.

Водночас голова делегації Давид Арахамія за погодженням з МЗС може вносити зміни до складу делегації, а також залучати до її роботи працівників державних органів, підприємств, установ та організацій.

Крім того, президент затвердив таємні директиви української делегації.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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