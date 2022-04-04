Зеленський сформував делегацію для переговорів з РФ щодо завершення війни

Зеленський сформував Постійну делегацію для переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський сформував українську делегацію для переговорів з Росією про завершення війни та мирний договір. Делегацію очолив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, пише Офіс президента.

До української делегації також увійшли:

Андрій Костін (за згодою) - народний депутат України;

Дмитро Лубінець (за згодою) - народний депутат України;

Денис Малюська - міністр юстиції України;

Михайло Подоляк - радник керівника офісу президента;

Олексій Резніков - міністр оборони України;

Микола Точицький - заступник Міністра закордонних справ України.

Рустем Умеров - народний депутат України;

Олександр Малиновський - юрист-міжнародник;

Олександр Чалий - надзвичайний і поважний посол України.

Водночас голова делегації Давид Арахамія за погодженням з МЗС може вносити зміни до складу делегації, а також залучати до її роботи працівників державних органів, підприємств, установ та організацій.

Крім того, президент затвердив таємні директиви української делегації.

Коли війна в Україні закінчиться

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