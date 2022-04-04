Зеленський сформував делегацію для переговорів з РФ щодо завершення війни

Делегацію очолив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Президент України Володимир Зеленський сформував українську делегацію для переговорів з Росією про завершення війни та мирний договір. Делегацію очолив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, пише Офіс президента.
До української делегації також увійшли:
- Андрій Костін (за згодою) - народний депутат України;
- Дмитро Лубінець (за згодою) - народний депутат України;
- Денис Малюська - міністр юстиції України;
- Михайло Подоляк - радник керівника офісу президента;
- Олексій Резніков - міністр оборони України;
- Микола Точицький - заступник Міністра закордонних справ України.
- Рустем Умеров - народний депутат України;
- Олександр Малиновський - юрист-міжнародник;
- Олександр Чалий - надзвичайний і поважний посол України.
Водночас голова делегації Давид Арахамія за погодженням з МЗС може вносити зміни до складу делегації, а також залучати до її роботи працівників державних органів, підприємств, установ та організацій.
Крім того, президент затвердив таємні директиви української делегації.
Коли війна в Україні закінчиться
Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.
Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.
За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.
Читайте також:
- Арахамія висловився про непрості переговори з Китаєм про гарантії безпеки
- Завершення війни і 10 років на повернення Криму: Зеленський назвав план на переговори з Росією
- Лавров висловився про можливість проведення переговорів Путіна з Зеленським