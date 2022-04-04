Лавров висловився щодо можливості проведення переговорів Путіна з Зеленським

Сергій Лавров висловився про зустріч Путіна з Зеленським / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Лавров зв'язав проведення саміту президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна за результатами переговорів.

Він додав, що контакти української та російської делегацій тривають по відео зв'язку.

"Саміт президентів РФ і України буде скликаний, коли будуть досягнуті результати на переговорах делегацій", - сказав Лавров в ефірі російських телеканалів.

За його словами, контакти делегацій України та Росії тривають у режимі відеоконференції. Міністр додав, що переговори відбуваються досить інтенсивно.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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