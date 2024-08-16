У Зеленського назвали два ключові завдання у війні з Росією

Країна-агресорка Росія не в змозі відновити пошкоджені стратегічні бомбардувальники через режим санкцій, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Росія не може відновити бойові літаки Ту-95, Ту-160 і Ту-22 - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах агресора Росії, серед яких і аеродроми. Такі заходи значно знижують бойові можливості противника. Під час бойових дій важливо знищувати як тактичну, так і стратегічну авіацію ворога. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що в першу чергу, потрібно знищувати тактичну авіацію, оскільки росіяни використовують літаки для пуску авіаційних бомб, застосування яких впливає на лінію фронту.

За словами чиновника, у цьому Силам оборони гарно допомагають такі операції, як Курська, і далекобійні удари дронами.

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Також радник глави ОП додав, що важливо знищувати і стратегічну авіацію противника.

"Так само дуже важливо знищувати стратегічну авіацію. Це суттєво зменшить тиск на енергоінфраструктуру, на цивільне населення тощо. Тобто йдеться про знищення стратегічної авіації та стратегічних аеродромів, де вона базується. Відновити ті самі Ту-95, Ту-160, Ту-22 неможливо, тому що в Росії все-таки є певний санкційний режим. Вона не зможе відновити ці системи", - наголосив Михайло Подоляк.

Удари України по стратегічних бомбардувальниках Ту-22М3 в Росії - головні новини:

Українська правда 27 липня з посиланням на джерела в ГУР повідомила, що Україна завдала удару по російському стратегічному бомбардувальнику Ту-22М3. Бойовий літак базувався на аеродромі Оленя, звідки такі бомбардувальники злітають, щоб потім бомбардувати Україну.

Пізніше у військовій розвідці України підтвердили ураження Ту-22М3 на території Росії. У відомстві назвали результативні удари "олімпійським досягненням".

Ударом було пошкоджено одразу два Ту-22М3, пізніше сказали у ГУР. Тепер російським окупантам знадобиться декілька місяців, щоб відновити свої літаки.

Стратегічні бомбардувальники, якими РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Що таке літак Ту-22М Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

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