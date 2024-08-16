УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

У Зеленського назвали два ключові завдання у війні з Росією

Андрій Ганчук
16 серпня 2024, 10:20
125
Країна-агресорка Росія не в змозі відновити пошкоджені стратегічні бомбардувальники через режим санкцій, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк.
Подоляк, Ту-22М3
Росія не може відновити бойові літаки Ту-95, Ту-160 і Ту-22 - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах агресора Росії, серед яких і аеродроми. Такі заходи значно знижують бойові можливості противника. Під час бойових дій важливо знищувати як тактичну, так і стратегічну авіацію ворога. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що в першу чергу, потрібно знищувати тактичну авіацію, оскільки росіяни використовують літаки для пуску авіаційних бомб, застосування яких впливає на лінію фронту.

За словами чиновника, у цьому Силам оборони гарно допомагають такі операції, як Курська, і далекобійні удари дронами.

відео дня

Також радник глави ОП додав, що важливо знищувати і стратегічну авіацію противника.

"Так само дуже важливо знищувати стратегічну авіацію. Це суттєво зменшить тиск на енергоінфраструктуру, на цивільне населення тощо. Тобто йдеться про знищення стратегічної авіації та стратегічних аеродромів, де вона базується. Відновити ті самі Ту-95, Ту-160, Ту-22 неможливо, тому що в Росії все-таки є певний санкційний режим. Вона не зможе відновити ці системи", - наголосив Михайло Подоляк.

Удари України по стратегічних бомбардувальниках Ту-22М3 в Росії - головні новини:

Українська правда 27 липня з посиланням на джерела в ГУР повідомила, що Україна завдала удару по російському стратегічному бомбардувальнику Ту-22М3. Бойовий літак базувався на аеродромі Оленя, звідки такі бомбардувальники злітають, щоб потім бомбардувати Україну.

Пізніше у військовій розвідці України підтвердили ураження Ту-22М3 на території Росії. У відомстві назвали результативні удари "олімпійським досягненням".

Ударом було пошкоджено одразу два Ту-22М3, пізніше сказали у ГУР. Тепер російським окупантам знадобиться декілька місяців, щоб відновити свої літаки.

У Зеленського назвали два ключові завдання у війні з Росією
Стратегічні бомбардувальники, якими РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Що таке літак Ту-22М

Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ту-95 Ту-160 Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вже наступного тижня: Україна може повернутись до графіків відключень світла

Вже наступного тижня: Україна може повернутись до графіків відключень світла

11:53 Україна
"ЗСУ потрібно вчасно перейти до оборони на Курщині": генерал попередив про небезпеку

"ЗСУ потрібно вчасно перейти до оборони на Курщині": генерал попередив про небезпеку

11:00 Світ
Танковий удар прямою наводкою: розгром КП "Суджа" десантом ЗСУ потрапив на відео

Танковий удар прямою наводкою: розгром КП "Суджа" десантом ЗСУ потрапив на відео

10:56 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У мене немає мами : дочка Кіркорова зробила камінг аут 4524

"У мене немає мами": дочка Кіркорова зробила камінг аут

Як їм жити поряд із українськими вдовами і сиротами: скандал через біженців з РФ 3066

Як їм жити поряд із українськими вдовами і сиротами: скандал через біженців з РФ

Територіями доведеться пожертвувати : у Путіна на ТБ закликали готуватися до гіршого 2325

"Територіями доведеться пожертвувати": у Путіна на ТБ закликали готуватися до гіршого

Розкрито деталі масштабного полону кадирівців : заява глави СБУ Малюка 2247

Розкрито деталі масштабного полону "кадирівців": заява глави СБУ Малюка

Останні новини

11:53

Вже наступного тижня: Україна може повернутись до графіків відключень світла

11:43

РФ перекидає нові резерви в Курську область: у ЗСУ назвали напрямок

11:39

Добровольці Росії на тлі Курської операції звернулися до солдатів РФ

11:17

"Вдалий час, щоб підписати мирну угоду": у Третій штурмовій назвали умови

11:16

Обмін Курщини на Донбас: Кремль активно пішов ва-банк - Жданов

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
11:08

"Рух курсів вгору": відомо, чи буде "стрибок" долара наступного тижня

11:00

"ЗСУ потрібно вчасно перейти до оборони на Курщині": генерал попередив про небезпеку

10:56

Танковий удар прямою наводкою: розгром КП "Суджа" десантом ЗСУ потрапив на відеоВідео

10:22

"РФ наступає, боєприпасів стало менше": як операція на Курщині вплинула на бої на Донбасі

Реклама
10:20

У Зеленського назвали два ключові завдання у війні з Росією

10:04

Росія Курську область не відвоює, на Путіна чекає цугцванг із мобілізацією - ГельманВідео

10:03

Залп понад 100 ракет: названо ймовірні цілі та терміни масованого удару РФ

10:01

"Путін винен сам": в ISW назвали головний прорахунок РФ в Курській області

09:36

У Курській області розгромили ще одну колону армії РФ: у Мережі дізналися деталі

09:27

Гороскоп на завтра 17 серпня: Тельцям - вражаючі зміни, Стрільцям - тривожні сни

09:01

Захист Курської області не пріоритет: чого хоче добитись Росія - ISW

08:57

Астролог розповів про найщасливіші китайські знаки зодіаку в серпні 2024 року

08:48

У РФ впав бомбардувальник Ту-22М3: з'явилися нові подробиці

08:46

Прорив оборони РФ і десятки полонених: ДШВ показали перші години атаки на КурщиніВідео

08:33

Чому ґудзики чоловічих і жіночих сорочок розташовані з різних боків

Реклама
08:17

ЗСУ взяли під контроль ще одне село Курської області - DeepState

08:10

Вибори в США: Гарріс домінує в Інтернеті, Трамп береже гроші для телевізоруПогляд

08:07

Реакція РФ на захоплення Курщини "повільна і розсіяна": генерал НАТО назвав причини

06:52

У Севастополі та Керчі прогриміли вибухи: що відомо про атаку на Крим

06:10

Росія обрала нову тактику ударів по УкраїніПогляд

02:00

Про Україну ні слова: Влад Яма російською мовою цинічно анонсував вечірку в США

00:21

Росія атакувала Україну ракетами та дронами: у кількох областях - потужні вибухи

15 серпня, четвер
23:41

Не тільки Курщина: Washington Post заявило про бої в інших регіонах РФ

23:33

Путін стурбований через Курщину: в США сказали, чи натиснуть в Кремлі "ядерну кнопку"

22:50

Потужний оберіг від нещастя: що таке четвергова сіль і як її зробити

22:46

Стануть розмінною монетою: на Курщині ЗСУ взяли в полон 2000 солдатів РФ - ЗМІ

22:41

Розкрито деталі масштабного полону "кадирівців": заява глави СБУ Малюка

22:23

"Як швидко ти ростеш": Лілія Ребрик захопила кадрами молодшої доньки на честь свята

22:22

США анонсували нові пакети допомоги: Білий дім говорить про дефіцит БК у ЗСУ

21:57

РФ перекинула частину військ з України на Курщину: у Байдена зробили заяву

21:45

Група посадовців з Міноборони за підтримки окремих нардепів намагаються знищити комунікаційні системи ЗСУ

21:39

Бійці "Азовсталі", хворі та поранені: Буданов розповів деталі майбутнього обмінуВідео

21:22

"Територіями доведеться пожертвувати": у Путіна на ТБ закликали готуватися до гіршогоВідео

21:17

У смерті Метью Перрі звинувачують пʼятьох осіб: одну людину заарештували

21:12

Чому деякі краї чипсів зелені: у Мережі здивували серйозною причиною

Реклама
21:00

Як їм жити поряд із українськими вдовами і сиротами: скандал через біженців з РФ

20:23

Потрібно два кроки від Заходу: у США розкрили, як Україні добитися перелому у війні

20:19

"Нейтралізовано дію ворога": комбат назвав найбільший плюс операції ЗСУ на Курщині

19:44

Politico: США можуть передати Україні рідкісні ракети на 400 км: подробиці

19:34

РФ стягує війська до Курська: ЗМІ показали ціле "гніздо" гвинтокрилів

19:30

Церковне свято 16 серпня: що заборонено робити на Третій Спас

19:27

Ціни стрімко падають: в Україні відчутно подешевшав популярний овоч

19:10

Напавши на Україну, Путін створив для росіян величезні проблемиПогляд

19:07

Три десятки Leopard, ППО і гаубиці: Німеччина передасть ЗСУ великий пакет допомоги

18:40

Дерев'яний макет: як РФ приховує затоплення підводного човна Ростов-на-Дону

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти