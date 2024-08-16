У РФ впав бомбардувальник Ту-22М3: з'явилися нові подробиці

Четверо членів екіпажу катапультувалися, але одного з них це не врятувало.

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У РФ впав літак Ту-22М3 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

У четвер, 15 серпня, в країні-агресорі Росії загорівся в повітрі та впав під час тренувального польоту військовий бомбардувальник Ту-22м3. Новими деталями авіакатастрофи поділився губернатор Іркутської області РФ Ігор Кобзєв.

За його словами, роботи на місці падіння літака тривали всю ніч. Четверо членів екіпажу катапультувалися. Один російський льотчик загинув.

"На мій превеликий жаль, одного з пілотів врятувати не вдалося. Таку інформацію надають органи військового командування Міноборони Росії. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого льотчика. Це дійсно важка втрата", - написав Кобзєв.

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За його словами, інших постраждалих пілотів госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

"Фахівці зараз мають визначити точну причину катастрофи. Вчора попередньою версією була технічна несправність", - додав губернатор.

Літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда ​

Зазначимо, літак Ту-22М3 - носій ракет Х-22, які повітряно-космічні сили окупантів застосовують для ударів по Україні.

Дивіться відео - Так виглядає російський Ту-22М3 після падіння:

Удар по аеродрому "Оленя" - що відомо

27 липня українські дрони вразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья". Атака сталася поблизу Оленегорська, де базується стратегічна авіація Росії.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Також військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що удар по аеродрому "Оленя" може бути більш руйнівним для росіян, ніж зараз відомо Україні. Під час цієї атаки українські дрони вперше залетіли на відстань 1800 км.

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що на аеродромі "Оленя" вразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

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