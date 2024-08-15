'Це божевілля - вони збивають своїх же': розкрито суттєвий недолік літаків РФ

Російські винищувачі "програють" на полі бою західній авіації.

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Які переваги F-16 над російськими Су? / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, ВПС США

Відмінності між F-16 та російськими винищувачами є, погодився в інтервʼю Суспільному полковник ВПС США у відставці Джеффрі Фішер. До того моменту, поки західна авіація вступить у бій, росіяни "з десяток разів зганьбляться", впевнений він.

При цьому F-16 не задумувався як такий, що має воювати наодинці.

"Для нього є багато допоміжних речей. Ми отримуємо розвіддані, обʼєднуємо їх, створюємо цілісну картину повітряного простору. Щойно F16 увімкне дисплей та системи, бачитиме усе поле битви", - зазначив Фішер. відео дня

У Росії, додав він, теж є літак, що збирає інформацію в тому числі для винищувачів - А-50 Mainstay, подібний на наш AWACS.

"Але попри все, вони примудряються збивати своїх же. Це божевілля, коли екіпаж місії A-50, хлопці, які керують повітряним простором, самі себе збивають. Дивовижний талант", - висловився Фішер.

А ось те, як Захід вправляється з F16 - це золотий стандарт, наголосив Фішер.

"Росії ніколи не вдавалося такого. РФ хоче влізти в те, що ми називаємо "візуальною ареною". Йдеться от про що: винищувач може пустити ракету в ціль на великій відстані. Ви навіть не бачите її візуально, все відбувається на радарі. Якщо промахнулися, можете почати переслідування цілі й зрештою потрапите на ту саму візуальну арену. Російські літаки у ближніх боях сильніші та маневровніші. Але до того, як F16 вступить у бій в полі видимості з російським літаком, той уже з десяток разів зганьбиться", - вважає американець.

Хто такий Джеффрі Фішер? Джеффрі Фішер - полковник військово-повітряних сил США у відставці. За його плечима — сім місій в Іраці, Афганістані й на Балканах, а також — високі посади у Пентагоні, в американських дипломатичних місіях у Європі й штаб-квартирі НАТО, пише Суспільне.

F-16 в Україні - головне

4 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив передачу першої партії F-16. Терміни поставок літаків постійно зсувалися, зокрема через особливості навчання українських пілотів і облаштування необхідної інфраструктури.

За словами депутата і члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, Україні передали F-16 сучасної модифікації з новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі.

За словами експертів, F-16 боротимуться насамперед із крилатими ракетами та дронами, а також зможуть виконувати завдання в рамках спецоперацій зі знищення бойової авіації ПКС РФ. Загалом, літаки можна буде застосувати у три етапи.

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