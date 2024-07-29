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"Вихідні були врожайні": в ГУР підтвердили ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"

Руслана Заклінська
29 липня 2024, 13:55
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Ураження російського аеродрому та НПЗ стало "олімпійським досягненням" українських захисників, зазначив Андрій Юсов.
'Вихідні були врожайні': в ГУР підтвердили ураження Ту-22М3 на аеродромі 'Оленья'
ЗСУ пошкодили Ту-22М3 на російському аеродромі / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Удар по ворожому аеродрому та нафтопереробному заводу став "олімпійським досягненням" українських воїнів. На аеродромі "Оленья" уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми не коментуємо, що і куди, але верховний головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, напрямок тут вгадати неважко. Що стосується факту ураження, ми підтверджуємо факт інциденту, ураження, щось влучило кудись. І так, можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника", - заявив Юсов.

За його словами, це була важлива ціль, оскільки можливостей у росіян виробляти подібні літаки немає, у зв'язку з чим РФ намагається ховати їх якомога далі. Юсов також зазначив, що незалежно від того, як далеко окупанти ховають зброю, яка вбиває українців, "закономірний результат – її знищення".

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"Взагалі ці вихідні були дуже врожайні. В Росії тривають масові кібератаки на фінансову структуру. Продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших об'єктах, які задіяні у війні проти українців. І звичайно "Оленья" це така особлива новина і певною мірою десерт для українців на ці вихідні. І далі безумовно точно буде", - додав представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

'Вихідні були врожайні': в ГУР підтвердили ураження Ту-22М3 на аеродромі 'Оленья'
Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удар по аеродрому "Оленья"- що відомо

Нагадаємо, 27 липня українські дрони уразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья". Атака відбулася поблизу Оленегорська, де базується стратегічна авіація Росії.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Також військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зауважив, що удар по аеродрому "Оленья" може бути більш руйнівним для росіян, ніж наразі відомо Україні. Під час цієї атаки українські дрони вперше залетіли на відстань 1800 км.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 липня зСУ завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі зазначили, що це один з аеродромів, які країна-агресорка Росія використовує для контролю повітряного простору і нанесення ударів по території України.

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військовий літак російський літак ГУР війна Росії та України Андрій Юсов
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