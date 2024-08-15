Такими літаками ворог бомбить Україну: у РФ впав бомбардувальник Ту-22М3, деталі

У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак - носій ракет Х-22, які повітряно-космічні сили окупантів застосовують по Україні.
Як повідомляє РБК із посиланням на Міноборони РФ, бомбардувальник розбився в Іркутській області.
Екіпажу вдалося катапультуватися.
Згідно з попередньою інформацією, причиною падіння бойового літака стала технічна несправність.
Дивіться відео падіння бомбардувальника Ту-22М3:
Бомбардувальник впав у безлюдному місці, руйнувань на землі не зафіксовано.
Кадри з місця падіння військового літака Ту-22М3:
Губернатор Іркутської області Кобзєв заявив, що знайшли всіх чотирьох пілотів. Вони живі.
Удари України по стратегічних бомбардувальниках Ту-22М3 в Росії - головні новини:
Як стало відомо, 27 липня завдали ударів по російському стратегічному бомбардувальнику Ту-22М3, який базувався на аеродромі Оленя, звідки злітають бойові літаки, щоб бомбардувати Україну.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили удар по ворожому Ту-22М3. Потрапляння по військовому аеродрому та НПЗ у розвідці назвали "олімпійським досягненням".
У РФ пошкодили одразу два Ту-22М3, повідомили пізніше в ГУР. Тепер ворогу знадобиться декілька місяців, щоб відновити літаки.
Що таке літак Ту-22М
Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".
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