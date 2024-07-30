У РФ пошкодили одразу два Ту-22М3: ГУР розкрило нові деталі атаки на 'Оленьї'

Причетність України до атаки представник ГУР "не підтверджує і не спростовує".

https://glavred.net/world/v-rf-povredili-srazu-dva-tu-22m3-gur-raskrylo-novye-detali-ataki-po-olene-10584602.html Посилання скопійоване

Внаслідок атаки виведено з ладу два Ту-22М3 / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот з відео

Під час удару по військовому аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3. Відновлення літаків займе декілька місяців. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода".

"Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові - борт №33 і борт №31. Борт №33 - це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 - це також певні пошкодження", - розповів він.

Юсов уточнив, що під час атаки на аеродромі окупантів не спрацювала повітряна тривога. На відновлення цих літаків росіянам знадобиться кілька місяців. Представник ГУР зазначив, що атака відбулася 25 липня, хоча раніше повідомлялося про 27 липня.

відео дня

"По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно о 15:47 зафіксований подібний удар", - сказав Юсов.

Водночас представник ГУР "не підтверджує і не спростовує" причетність України до атаки на аеродром "Оленья".

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удар по аеродрому "Оленья"- що відомо

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що на аеродромі "Оленья" українські дрони уразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3. Атака відбулася поблизу Оленегорська, де базується стратегічна авіація Росії.

Джерело в українській розвідці стверджує, що 24 липня унаслідок диверсії знищено багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зауважив, що удар по аеродрому "Оленья" може бути більш руйнівним для росіян, ніж наразі відомо Україні. Під час цієї атаки українські дрони вперше залетіли на відстань 1800 км.

Як повідомляв Главред, представник ГУР Андрій Юсов офіційно підтвердив ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Удар по ворожому аеродрому "Оленья" та нафтопереробному заводу став значним досягненням для українських військ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред