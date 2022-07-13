Україна має шанс увійти до ЄС навіть з окупованими Росією територіями - Кулеба

Україні треба буде докласти серйозних зусиль, щоб вступити до Євросоюзу - Кулеба / Колаж УНІАН

У Європі є безліч невирішених конфліктів, щодо яких досі йдуть затяжні перемовини. Якщо буде політична воля, то Україна може отримати можливість увійти до Євросоюзу навіть у разі окупації частини своїх територій. У якості прикладу можна привести конфлікт Іспанії з Великобританією через Гібралтар і територіальні суперечки Кіпру з Туреччиною. Дискусіящодо євроінтеграції Києва може бути дуже складною через присутність на континенті різних інтересів. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю El Pais він нагадав, що у Європі є безліч до кінця не вирішених територіальних конфліктів. І якщо буде політична воля, то й Україна, навіть у разі окупації своїх земель, може вступити до ЄС.читайте такожСтатус кандидата в ЄС для України - справа Європи: у Путіна зробили заяву щодо рішення Євроради

Наприклад, Іспанія, яка перебуває у Євросоюзі, відкрито конфліктує з Великобританією з приводу приналежності Гібралтару. Кіпр також у ЄС в ситуації, коли є територіальна суперечка з Туреччиною.

"Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, і ми хочемо звільнити нашу територію", - сказав Кулеба.

Також дипломат додав, що перемовини про європейську інтеграцію України будуть важкими через різний спектр інтересів у Європі.

"Але мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб знайти баланс. Членство України зробить ЄС сильнішим", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу

Європейська Рада 23 червня схвалила надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Керівник Євроради Шарль Мішель сказав, що це історичний момент на шляху інтеграції держави до ЄС.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що переломним моментом, який відкрив Києву дорогу до ЄС, став візит лідерів ФРН, Франції, Італії та Румунії до Євросоюзу та їхня розмова з главою держави Володимиром Зеленським.

Президент Володимир Зеленський вважає, що отримання Україною статусу країни-кандидата до ЄС надало державі можливість зробити серйозний крок на зближення з Євросоюзом. Україна стане рівноправним партнером для європейських країн.

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