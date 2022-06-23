Кулеба розповів про переломний момент на шляху до кандидатства в ЄС

Кулеба розповів , що стало переломним моментом на шляху до кандидатства в ЄС / Колаж Pixabay, Reuters

Переломним моментом для отримання статусу кандидата в члени ЄС для України став візит до Києва президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що список країн-скептиків надання Україні статусу кандидата в члени ЄС був добре відомий давно. Зокрема, в ньому були Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія - всі вони мали певні бачення. Німеччина також була в цьому таборі.

"Переломним моментом став візит чотирьох лідерів до Києва минулого четверга і їхня розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Можу відкрити лаштунки, в п'ятницю на наступний день була оприлюднена позиція Європейської комісії, але в четвер, на момент візиту лідерів, ще остаточної версії цього документа не було. Це був дуже крихкий процес, але все вдалося", - сказав очільник МЗС.

Кулеба підкреслив, що важливу роль у цій події зіграв Макрон, адже саме під час головування Франції було прийнято це рішення.

Євросоюз для України все ближче

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

Пізніше Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

За ухвалення відповідної резолюції проголосував Європарламент у четвер, 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

За відповідне рішення, в якому закликають глав держав і урядів країн Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС, проголосувало 459 депутатів Європарламенту.

Читайте також: