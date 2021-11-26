У Путіна відповіли на заяву Зеленського про державний переворот

Пєсков відповів на заяву Зеленського про державний переворот / УНІАН

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку державного перевороту в тому числі за участю РФ.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости" зазначив, що Росія нібито не займається такими справами.

"У Росії не було ніяких планів брати участь. Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - заявив Пєсков, коментуючи сьогоднішню заяву президента України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

Зеленський не захотів розповідати, чиї саме голоси звучать на цьому записі, водночас він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова або його бізнес-партнера Вадима Новинського.

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