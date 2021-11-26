УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Некоректно пов'язувати медіа з цукерками": Зеленський прокоментував фурор серіалів Кварталу в РФ

26 листопада 2021, 14:31

Президент нагадав, що у 2019 вийшов з бізнесу.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський висловився про студію Квартал 95 / прес-служба Квартал 95

Президент України Володимир Зеленський висловився про успішно показ серіалів студії Квартал 95 в Росії.

Під час пресмарафону президенту нагадали, що серіали виробництва Квартал 95 "1000 хвилин разом" і "Папік" з великим успіхом показали на російському телеканалі "СТС".

Також журналіст провів паралелі з фабрикою "Рошен", яка працювала в Липецьку.

Президент зазначив, що повністю вийшов з керівництва компанії.

"Некоректно порівнювати медіапростір з цукерками. Зі шведами Квартал 95 уклали ще за 10 років до війни. Це був наш ексклюзивний партнер. Я вийшов з компанії, я все віддав", - пояснив президент.

Реклама

На питання про санкційний список РНБО Зеленський зазначив, що вводив санкції проти всього списку, а не окремих компаній.

читайте такожЗеленський розкрив подробиці закритої розмови по вагнерівцях-коли було вирішено її скасуватиРаніше ми повідомляли, що актор студії Квартал 95, художній керівник жіночого кварталу Олександр Пікалов розповів про взаємини з Володимиром Зеленським після його обрання на пост президента. За його словами, нинішній президент став набагато стриманішим у плані емоцій.

Нагадаємо, компанії, що входять до групи "Квартал 95", належать 14 колишнім партнерам Зеленського.

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Зеленський квартал95
Зараз ви переглядаєте новину «"Некоректно пов'язувати медіа з цукерками": Зеленський прокоментував фурор серіалів Кварталу в РФ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в біду Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021 Кому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошимаКому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошима Любовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обманЛюбовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обман Привіт з СРСР або прощай майбутнє: ТОП-7 речей злиднів, від яких потрібно терміново позбутисяПривіт з СРСР або прощай майбутнє: ТОП-7 речей злиднів, від яких потрібно терміново позбутися
15:51

Раніше ковід "душив" Європу, тепер – нас: Зеленський пояснив високу смертність в Україні

15:46

Ремонт об'їзної Хотина за програмою "Велике будівництво" повністю завершиться у 2022 році

15:42

В Україні спростили заміну оператора мобільного зв'язку при збереженні номера: подробиці

15:23

Майданів не буде, люди бачать, що ми робимо, ми не злодії якісь - Зеленський

15:21

Ханука 2021: коли відзначають, традиції і заборони дня, привітання зі святом

Реклама
15:18

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

15:12

Регіна Тодоренко зніметься в постільній сцені в химерному інопланетному образі

15:04

У Путіна відповіли на заяву Зеленського про державний переворот

14:59

"Жодних наказів": Зеленський заперечив тиск на глав фракцій та групВідео

14:49

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

14:31

"Некоректно пов'язувати медіа з цукерками": Зеленський прокоментував фурор серіалів Кварталу в РФ

14:28

Є червоні лінії: Зеленський пояснив, чого не повинні робити олігархи в Україні

14:21

Зеленський розповів, чи відправить у відставку голову ОПВідео

14:18

"Краєчок ватрушки видно": Холостячка Ксенія Мішина побалувала шанувальників фото в бікіні

14:05

Білорусь "втомилася" від мігрантів і може спрямувати їх в Україну – МЗС ПольщіВідео

13:54

Турчинов - один з тих, хто втрачав Крим, а Порошенко - Донбас - ЗеленськийВідео

13:49

Нелегальні цигарки на український ринок постачають вітчизняні підприємства – експерт

13:43

Зеленський розкрив подробиці закритої розмови по вагнерівцях - коли було вирішено її скасувати

13:43

В Одесі знесли скандальний пам'ятник "коронавірусу з піхвою"

13:34

"Голос Ахметова на записі не звучав": Зеленський розповів про підготовку держперевороту

Реклама
13:14

Зеленський поки що не готовий йти на другий президентський термінВідео

13:13

"Це війна не зі мною": Зеленський відреагував на чутки про воєнний стан

13:00

"Мені соромно": Зеленський розповів, хто організував та зірвав операцію із затримання вагнерівців

13:00

Гороскоп на завтра 27 листопада 2021: Дівам - підступність жінки, Скорпіонам - неймовірне везінняВідео

12:58

У Європі хочуть, щоб ми почали спілкуватися з Росією - Зеленський

12:47

"Вважають дурнями і блокують": у Києві жінці хотіли продати дорогу іграшку з фальшивою знижкою

12:36

Геомагнітна активність зростає: як пережити ці вихідні сонцезалежним людямВідео

12:33

Зеленський поставив крапку в чутках про відкриту війну України з Росією

12:28

Зеленський заявив про ймовірність державного перевороту в грудні

12:27

"Ми на початку великої війни": Зеленський зробив заяву про боротьбу з олігархами в УкраїніВідео

12:23

Прибрати груди і додати крила: у Києві пропонують оновити монумент "Батьківщина-Мати"

12:20

1+1 розпочав зйомки серіалу Алмаз із Станіславм Бокланом і Дмитром Суржиковим у головних ролях

12:11

Водій фури, який розчавив таксі під Харковом, був п'янийВідео

12:08

"Велике будівництво": у національних природних парках створять інфраструктуру для туристів

12:04

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

12:00

Прес-марафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

11:55

Всесвітньо відомий британський співак Ед Ширан відвідав Київ і висловив захоплення Україною

11:36

В Україні оновили зони карантину: "жовтими" стали ще 2 області, а помаранчевих регіонів наразі меншеВідео

11:35

"Чи буде війна з Росією?": Данилов розповів про готовність УкраїниВідео

11:22

До Нового року хвиля коронавірусу спаде, а для вакцинованих відкриють курорти - КузінВідео

Реклама
11:19

Налетить сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

10:43

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розповість драматичну історію про перший контакт з ваорані

10:37

Чорна п'ятниця 2021 в Україні: як убезпечити покупки

10:26

В Україні діти можуть отримати COVID-сертифікат у "Дії": як це зробитиВідео

10:23

До чого сниться весілля: тлумачення відомих сонників

10:21

В Україні різко подорожчав важливий продукт з борщового набору

10:18

Українців попередили про різке зростання цін на вершкове маслоВідео

10:15

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів - поради шопоголікам

10:12

Школярі влаштували побоїще під ЧернівцямиВідео

09:49

Долар дорожчає вже 5 днів поспіль та досяг психологічної позначки: що чекати українцям даліВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти