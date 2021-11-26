"Некоректно пов'язувати медіа з цукерками": Зеленський прокоментував фурор серіалів Кварталу в РФ

Володимир Зеленський висловився про студію Квартал 95 / прес-служба Квартал 95

Президент України Володимир Зеленський висловився про успішно показ серіалів студії Квартал 95 в Росії.

Під час пресмарафону президенту нагадали, що серіали виробництва Квартал 95 "1000 хвилин разом" і "Папік" з великим успіхом показали на російському телеканалі "СТС".

Також журналіст провів паралелі з фабрикою "Рошен", яка працювала в Липецьку.

Президент зазначив, що повністю вийшов з керівництва компанії.

"Некоректно порівнювати медіапростір з цукерками. Зі шведами Квартал 95 уклали ще за 10 років до війни. Це був наш ексклюзивний партнер. Я вийшов з компанії, я все віддав", - пояснив президент.

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На питання про санкційний список РНБО Зеленський зазначив, що вводив санкції проти всього списку, а не окремих компаній.

читайте такожЗеленський розкрив подробиці закритої розмови по вагнерівцях-коли було вирішено її скасуватиРаніше ми повідомляли, що актор студії Квартал 95, художній керівник жіночого кварталу Олександр Пікалов розповів про взаємини з Володимиром Зеленським після його обрання на пост президента. За його словами, нинішній президент став набагато стриманішим у плані емоцій.

Нагадаємо, компанії, що входять до групи "Квартал 95", належать 14 колишнім партнерам Зеленського.