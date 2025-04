Терпіння на межі: які умови Кремля викликали обурення Вашингтона

Що відомо про нову спробу переговорів між США і РФ.

Росія тягне час, Америка злиться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Офіційні особи Сполучених Штатів виявляють дедалі більше розчарування у зв’язку з тим, що Росія, яка продовжує агресивну війну проти України, ігнорує американські ініціативи щодо мирного врегулювання. В адміністрації президента Дональда Трампа заявляють, що він "втрачає терпіння" та може відмовитися від започаткованого ним самим мирного процесу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW), який посилається на джерела в американському політичному середовищі.

За інформацією аналітиків, Кремль продовжує відхиляти пропозиції США щодо припинення війни. Як повідомляє NYT із посиланням на європейських чиновників, які брали участь в обговореннях у Парижі 17 квітня, позиція Вашингтона щодо припинення вогню залишається стабільною.

Водночас російська сторона, за словами джерел, "зволікає" та висуває додаткові вимоги до мирної ініціативи Трампа. Серед них – умова так званої "денацифікації" України.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін ще на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року оголосив "денацифікацію" однією з ключових цілей. У Кремлі цим терміном часто позначають необхідність "ліквідації" тих, хто, на думку Москви, "насаджує русофобію". Фактично ця вимога використовується як привід для закликів до зміни влади в Україні та встановлення проросійського режиму.

"Трамп втрачає терпіння і може вийти з мирного процесу, якщо угоду не буде укладено незабаром", — передає Axios слова держсекретаря США Марко Рубіо з посиланням на двох європейських дипломатів.

СNN, у свою чергу, з посиланням на джерело, обізнане з планами адміністрації Трампа, повідомило, що США планують нову зустріч спеціального посланника на Близькому Сході Стіва Віткоффа з російською стороною для обговорення структури мирної ініціативи.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Як писав Главред, 17 квітня в Парижі українська делегація провела зустріч із представниками країн "Коаліції рішучих" у Єлисейському палаці. Головними темами переговорів були можливе перемир'я і надання Україні реальних гарантій безпеки. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про низку важливих зустрічей, що відбулися в рамках цього візиту.

Крім того, після зустрічі з Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони України Рустемом Умеровим державний секретар США Марко Рубіо подзвонив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову та передав йому повідомлення.

Також і постійний представник Росії в ООН Василь Небензя в ООН відповів, чи готова РФ до паузи у війні. За його словами, Росія вважає нереалістичним сценарій припинення вогню в Україні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

