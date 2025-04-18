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Лавров отримав меседж: Рубіо зателефонував до Москви після переговорів у Парижі

Анна Ярославська
18 квітня 2025, 08:41
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Концепція США щодо завершення російсько-української війни отримала позитивний відгук.
Лавров, Марко Рубіо, переговори в Парижі
Марко Рубіо зателефонував Лаврову після переговорів у Парижі / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, МЗС РФ

Головні тези:

  • Лавров отримав повідомлення від Рубіо
  • Мир можливий, вважають у Держдепі

У четвер, 17 квітня, в Парижі відбулися переговори, які були присвячені перемир'ю і наданню Україні дієвих гарантій безпеки. Після зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони України Рустемом Умеровим державний секретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.

Як повідомила пресслужба Державного департаменту США, "держсекретар передав своєму російському колезі той самий меседж, який американська команда передала українській делегації та нашим європейським союзникам у Парижі".

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"Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і наразі представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру", - процитувала пресслужба суть послання Рубіо Лаврову.

У Держдепі також заявили, що концепція США щодо завершення російсько-української війни отримала позитивний відгук.

"Підбадьорливий прийом у Парижі американської концепції показує, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди", - підкреслили в Держдепі.

Переговори в Парижі - головне

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці та були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про низку важливих зустрічей, що відбулися в Парижі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники України, Європи та США розпочали новий формат перемовин щодо завершення війни та досягнення миру в Україні. Переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні.

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Марко Рубіо Сергій Лавров війна Росії та України мирні переговори
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