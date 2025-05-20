"Статус-кво незмінний": в ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна

Позиція Росії, яка розв'язала агресивну війну, не змінилася, вважає Подоляк.

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В ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Коротко:

США вважають, що Росія договороздатна

Без тиску Путін продовжить убивати

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним не справила істотного впливу на перебіг подій. Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Телеграм.

"На жаль, після телефонної розмови Трамп/Путін статус-кво не змінився. Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід із війни: через негайне і безумовне припинення вогню - повсюдне, тривале, обов'язкове... Європа повністю підтримує в цьому Україну, абсолютно чітко розуміє всі ризики, які несе сама війна, і її відкладені наслідки... США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія договороздатна і готова вийти з війни заради бізнесу/інтересів", - написав він. відео дня

Подоляк зазначив, що також не змінилася позиція Росії, яка розв'язала агресивну війну і не бажає її припинення.

"І є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є Росія, яка не готова і категорично не хоче припинення вогню. І є якийсь нав'язливий стан "пошуку та усунення першопричин війни", хоча єдина справжня причина - сам факт неспровокованої агресії РФ", - резюмував радник глави ОП.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко написав у Телеграмі, що Росія просто виграла час для проведення наступальних дій, відмовивши США в негайному припиненні вогню.

"Інформаційно воєнкори росіян пишуть, що їм дозволили "воювати до перемоги". Навіть не приховують початкових намірів просто воювати далі. І це був початковий план Путіна, який Україна прекрасно розуміла, і погодилася ще в березні зупинити війну, а Путін - ні. Без тиску Путін просто продовжить убивати. Слова для нього нічого не значать, він маніпулює для виграшу часу, завжди так робив ще з 2014 року", - зазначив Коваленко.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Як писав Главред, 19 травня президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

Пізніше Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

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