"Лідери приголомшені": у FT дізналися про реакцію ЄС на деталі розмови Трампа з Путіним

Європа побоюється, що Трамп укладе угоду з Путіним всупереч інтересам України.

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Лідери ЄС побоюються, що Трамп укладе угоду з Путіним всупереч інтересам України / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

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Трамп переказав суть розмови з Путіним низці європейських лідерів

Президент США "не готовий чинити більший тиск" на главу РФ

Трамп може укласти невигідну для України угоду з Путіним

Лідери європейських столиць побоюються, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з главою Кремля Володимиром Путіним, яка задовольнить максималістські вимоги росіян і суперечитиме інтересам України.

Як пише The Financial Times, 19 травня глава Білого дому провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"Одразу після розмови з Путіним він переказав розмову Зеленському, а також лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Європейської комісії", - нагадують журналісти.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі учасники телефонної розмови "підтвердили свою готовність активно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню".

"Але двоє людей, поінформованих про телефонну розмову з європейськими лідерами, заявили, що Трамп ясно дав зрозуміти, що він усуне США від участі в конфлікті й надасть Україні та Росії можливість безпосередньо вести переговори про припинення вогню. Він також не обіцяв жодних майбутніх санкцій США проти Росії, якщо Путін відмовиться від спроб досягти миру", - пише видання.

The Financial Times зазначає, що "одна людина, знайома з ходом розмови, сказала, що лідери були приголомшені описом президентом США того, що було погоджено".

"Вони додали, що було зрозуміло, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб той всерйоз сів за стіл переговорів", - ідеться в статті.

Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред ​

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, 19 травня президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня як результативну, зазначивши, що під час бесіди було досягнуто "певного прогресу". Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Трамп також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

Пізніше Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

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