Під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурми: розкрито тактику окупантів

У великих масованих штурмах можуть брати участь до 90 осіб живої сили противника.

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Під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурми / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

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Ворог намагається накопичуватися в сірий час доби

Окупанти здаються в полон, якщо залишаються наодинці

Під Покровськом військові РФ тиснуть постійно, штурми не припиняють: у сіру пору доби накопичують сили і вранці йдуть у новий наступ. Про це розповів прес-офіцер 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" Національної гвардії України Максим Бакулін в ефірі "Київ24".

"Намагаються тиснути постійно, змінюючи тактику з малих піхотних груп на штурми більших масштабів, механізовані і також двоколісні штурми, які як новинка з'явилась масово у них. І фактично штурми не припиняються. Це можуть бути маленькі - 2, 3, 5 малі піхотні групи, а можуть бути великі за допомогою техніки і за підтримки артилерії, РСЗВ", - зазначив він. відео дня

За словами Бакуліна, у великих масованих штурмах можуть брати участь до 90 осіб живої сили противника. Але може бути менше живої сили, а більше саме важкої броньованої техніки.

"Ворог намагається накопичуватися в сірий час доби. Це під ранок і коли починає темніти. А як тільки він накопичується, настає світловий день, ворог починає йти по всій лінії в зоні відповідальності нашої бригади", - сказав він.

При цьому Бакулін зазначив, що росіяни навмисно почали відправляти свої групи в штурм просто по відкритій місцевості.

"Якщо раніше ми дивилися за тим, як маленькими групами вони йдуть по посадках, то зараз можна спостерігати за тим, як вони йдуть просто по полях. Це робиться для того, щоб основна сила і їхні "крила" побачили звідки ведеться вогонь, звідки злітають наші дрони", - пояснив тактику Бакулін.

Також він зазначає, що окупанти здаються в полон, якщо залишаються наодинці.

Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Генштабі ЗСУ заявили, що мета українських військ на Курському напрямку залишається незмінною - забезпечення буферної зони в прикордонних районах з Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

У пресслужбі ТСОУВ "Хортиця" заявили, що російські окупанти намагалися перетнути державний кордон України в Харківській області, але українські військові не дали ворогу втілити задумане.

Водночас у Третій штурмовій бригаді заявили, що окупаційна армія країни-агресора Росії нарощує активність у Харківській області. Ворог атакує українські позиції за підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів і скидів.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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