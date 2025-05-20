У соцмережах з'явилися фейкові акаунти топ-персон України - ЦПД

У президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації.

https://glavred.net/ukraine/v-socsetyah-poyavilis-feykovye-akkaunty-top-person-ukrainy-cpd-10666178.html Посилання скопійоване

У соцмережах з'явилися фейкові акаунти топ-персон України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Шахраї створили псевдоакаунти Зеленського, Єрмака та Малюка

Фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж

У соціальних мережах з'явилися фейкові акаунти президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака, голови СБУ Василя Малюка. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

"У президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність глави СБУ висвітлюється в офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні. відео дня

Центр протидії дезінформації запевнив, що всі інші канали є фейковими.

"Зазначимо, що в деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх", - додали в ЦПД.

Новини ЦПД - головне:

Сценарій розпаду Російської Федерації є досить реалістичним. РФ може "вибухнути" парадом рухів нацменшин. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Раніше Главред повідомляв, у ЦПД розповіли про розпад РФ і назвали терміни. Контрольований поділ РФ відбудеться за двох важливих умов.

Росія готується до масштабної інформаційної війни проти України та Європи, яка триватиме з лютого до кінця літа 2025 року. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред