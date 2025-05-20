У соцмережах з'явилися фейкові акаунти топ-персон України - ЦПД

Коротко:
- Шахраї створили псевдоакаунти Зеленського, Єрмака та Малюка
- Фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж
У соціальних мережах з'явилися фейкові акаунти президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака, голови СБУ Василя Малюка. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.
"У президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність глави СБУ висвітлюється в офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.відео дня
Центр протидії дезінформації запевнив, що всі інші канали є фейковими.
"Зазначимо, що в деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх", - додали в ЦПД.
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