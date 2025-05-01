США визначатимуть покупців українських ресурсів: що це означає

Про головне:
- США наголошують на важливості своєї участі у відновленні України
- Пріоритетне право США запобіжить потраплянню ресурсів у чужі руки
- В угоді передбачено контроль США за купівлею українських природних ресурсів
В рамках нещодавно укладеної угоди між Україною та США, американські партнери отримали право першочергового викупу українських природних ресурсів або визначення покупця для них. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
Відзначаючи "історичний" характер цієї угоди, США підкреслюють, що вона має започаткувати "партнерство для реконструкції та довгострокового економічного успіху України".
Особливу увагу привертає пункт угоди, в якому йдеться про пріоритетне право Сполучених Штатів на купівлю українських природних ресурсів.
"Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, нам буде надано перший вибір: або придбати їх, або визначити покупця на наш вибір. Цей важливий запобіжний захід запобігає потраплянню критично важливих ресурсів у чужі руки", – йдеться у прес-релізі Білого дому.
Це партнерство, на думку американської сторони, також має чітко сигналізувати Росії про активну роль США у відновленні України та їхню відданість довгостроковому успіху української економіки.
Прес-служба Білого дому наголосила, що жодна країна, компанія або особа, яка підтримувала російську агресію, не зможе скористатися можливостями для участі в проектах відбудови України, підтриманих ресурсами цього фонду.
Угода про копалини - останні новини
Як повідомляв Главред, 1 травня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.
Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини обіцяє Штатам вигоду, що значно перевершує вкладені кошти.
Раніше цього року спроба підписання угоди зірвалася через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі. Згодом Зеленський зустрічався з американським лідером у Ватикані перед похоронами Папи Римського Франциска.
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Що таке Білий дім?
Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.
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