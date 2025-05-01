США визначатимуть покупців українських ресурсів: що це означає

Нова угода з США дозволяє американцям визначати покупців ключових українських ресурсів.

https://glavred.net/politics/ssha-budut-opredelyat-pokupateley-ukrainskih-resursov-chto-eto-znachit-10661045.html Посилання скопійоване

США отримали пріоритет на купівлю українських ресурсів / колаж: Главред, фото: скрін з відео, depositphotos.com/ua

Про головне:

США наголошують на важливості своєї участі у відновленні України

Пріоритетне право США запобіжить потраплянню ресурсів у чужі руки

В угоді передбачено контроль США за купівлею українських природних ресурсів

В рамках нещодавно укладеної угоди між Україною та США, американські партнери отримали право першочергового викупу українських природних ресурсів або визначення покупця для них. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Відзначаючи "історичний" характер цієї угоди, США підкреслюють, що вона має започаткувати "партнерство для реконструкції та довгострокового економічного успіху України".

відео дня

Особливу увагу привертає пункт угоди, в якому йдеться про пріоритетне право Сполучених Штатів на купівлю українських природних ресурсів.

"Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, нам буде надано перший вибір: або придбати їх, або визначити покупця на наш вибір. Цей важливий запобіжний захід запобігає потраплянню критично важливих ресурсів у чужі руки", – йдеться у прес-релізі Білого дому.

Це партнерство, на думку американської сторони, також має чітко сигналізувати Росії про активну роль США у відновленні України та їхню відданість довгостроковому успіху української економіки.

Угода зі США / Інфографіка: Главред

Прес-служба Білого дому наголосила, що жодна країна, компанія або особа, яка підтримувала російську агресію, не зможе скористатися можливостями для участі в проектах відбудови України, підтриманих ресурсами цього фонду.

Угода про копалини - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 травня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини обіцяє Штатам вигоду, що значно перевершує вкладені кошти.

Раніше цього року спроба підписання угоди зірвалася через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі. Згодом Зеленський зустрічався з американським лідером у Ватикані перед похоронами Папи Римського Франциска.

Читайте також:

Що таке Білий дім? Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред