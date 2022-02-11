"Є інші шляхи поставок": Данілов висловився щодо ембарго від Лукашенка

Білорусь продовжує постачати паливо в Україну. Якщо вона не буде поставляти, ми знаємо, де ми будемо брати паливо, повідав Данилов.
Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що якщо Білорусь припинить поставки Україні паливно-мастильних матеріалів та електрики, то у Києва є план дій.
Однак на сьогодні припинень поставок з боку Білорусі не зафіксовано, зізнався Данилов під час сьогоднішнього брифінгу
"У нас є план дій на будь-яку ситуацію... Сьогодні ми не бачимо припинення поставок. Білорусь продовжує постачати паливо в Україну. Якщо вона не буде поставляти, ми знаємо, де ми будемо брати паливо. Якщо країна агресор буде перекривати море, то у нас є Європа, будемо постачати залізничним шляхом, отримувати необхідні обсяги з Європи", - заявив Данілов.
Зазначимо, що Лукашенко зробив низку заяв в ході інтерв'ю з Соловйовим. Зокрема, він вважає, що Україна нібито вже через 15 років вступить в союзну державу Росії і Білорусі. При цьому він бачить і інші країни в цьому об'єднанні.
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна залежить від постачання електроенергії з Білорусі і в разі необхідності він може відключити її.
Крім того Лукашенко пригрозив, що якщо Київ піде на нібито силовий сценарій щодо звільнення окупованого Донбасу, армія Білорусі "відповість" Україні разом з російськими збройними силами. Лукашенко не виключив і ядерного удару по Україні у разі загострення відносин Росії і заходу.
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