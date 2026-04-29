Генерал розкрив критичну прогалину в обороні РФ: у чому слабкість Москви

Олексій Тесля
29 квітня 2026, 00:07
Вразливість російської внутрішньої безпеки стала очевидною ще раніше, і тепер нею користується українська сторона.
Розкрито ймовірний сценарій закінчення війни / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важливо:

  • Вразливість російської внутрішньої безпеки стала очевидною
  • За умови збереження тиску РФ навряд чи зможе витримати тривале протистояння

Українські сили все активніше діють не тільки в обороні, але й завдають ударів по об'єктах на території Росії, використовуючи вразливість її системи ППО, яка, за оцінками експертів, не справляється через свою розтягнутість.

Про це розповів колишній командир польського спецпідрозділу GROM Роман Полько в інтерв'ю Wirtualna Polska.

Він зазначив, що тривалий час обмеження з боку західних союзників стримували можливості Києва застосовувати далекобійну зброю проти РФ. Однак Україна адаптувалася до цих умов, зробивши ставку на власні розробки — від ракет до сучасних безпілотників, які постійно вдосконалюються. Більше того, накопичений досвід у боротьбі з дронами українські військові вже передають партнерам із США та Польщі.

На думку генерала, вразливість російської внутрішньої безпеки стала очевидною ще раніше і тепер використовується українською стороною — зокрема за допомогою безпілотників і диверсійних операцій. Як приклад він навів удари по кількох стратегічних аеродромах, які показали, що навіть важливі об’єкти можуть бути уражені попри сучасні засоби спостереження.

Він також вважає, що за умови збереження тиску з боку Заходу Росія навряд чи зможе витримати тривале протистояння, з огляду на навантаження на її економіку. На завершення він підкреслив, що лише посилення економічного та військового тиску може підштовхнути Кремль до серйозних переговорів.

Сценарій закінчення війни — думка експерта

Аналітик Центру Карнегі Росія–Євразія Тетяна Станова вважає, що для російської влади ключовим питанням у війні є не тільки територіальні зміни. На її думку, стратегічна мета Москви набагато ширша і полягає у прагненні зберегти або встановити стійкий вплив на Україну, не допустивши її подальшого політичного зближення із західними структурами та курсу, який у Кремлі розглядають як несприятливий для своїх інтересів.

Про джерело: WP.pl

WP.pl (Wirtualna Polska) — один із найбільших польських інтернет-порталів, що публікує новини, аналітику та інформаційні матеріали про події в Польщі та світі. Портал працює з 1995 року і входить до медіагрупи Wirtualna Polska Holding.Сайт створили польські інтернет-ентузіасти як каталог веб-сторінок, який згодом перетворився на великий медійний портал із новинними, економічними, технологічними та розважальними розділами.

WP.pl є одним із найпопулярніших польських онлайн-ресурсів і щомісяця охоплює мільйони користувачів. Портал публікує матеріали власної редакції, а також інформацію з інших джерел і агентств.

