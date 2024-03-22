"Смерть за смерть": Медведєв нахабно погрожує українцям "безжальним знищенням"

Дмитро Медведєв хоче мстити Україні за теракт у Росії. При цьому навіть у РФ не знайшли доказів причетності українських сил до цього.

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Медведєв почав погрожувати українцям після теракту в Підмосков'ї / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот із відео

Після того як у Підмосков'ї стався жорсткий теракт, заступник голови Ради безпеки країни-агресора РФ Дмитро Медведєв звинуватив у всьому Україну і почав погрожувати "знищенням" українців і представникам держави. Свій пост він опублікував у Telegram-каналі.

Медведєв цинічно назвав українців терористами. Звинувачуючи без доказів і забуваючи про те, скільки лиха РФ принесла в Україну, він вирішив помститися.

"Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше - неможливо. Усіх їх має бути знайдено і безжально знищено як терористів. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння. Смерть за смерть", - написав Медведєв. відео дня

Медведєв видав маячню про теракт у РФ і погрожує українцям знищенням / фото: скріншот

Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України та міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. Із жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Теракт у РФ 22 березня

У березні США та інші країни просять громадян виїхати з РФ. Вони стверджували, що в Росії буде небезпечно, оскільки там можуть статися теракти. Якщо ж у людей не було можливості виїхати з країни, то їх просили залишатися вдома і не ходити в людні місця.

Увечері 22 березня під Москвою в "Крокус Сіті Хол" стався жорстокий теракт. Невідомі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Після цього в будівлі прогримів потужний вибух. Відомо про щонайменше 40 загиблих і понад 100 поранених.

Згодом пропаганда РФ знайшла "винних" у теракті без розслідування. Російські пропагандисти вже винесли вердикт: за терактом стоять США та Велика Британія.

Добровольці РФ офіційно звинуватили Путіна в розстрілі людей під Москвою. У Легіоні "Свобода Росії" впевнені, що теракт у Підмосков'ї здійснив режим Путіна. Російські добровольці кажуть, що теракт і медійне висвітлення готувалися.

У ГУР заявили, що теракт організували російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в РФ.

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