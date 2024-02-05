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У Грузії заявили про нібито перехоплення "одеського" вантажу для "теракту" у Воронежі

Яна Ставська
5 лютого 2024, 15:57оновлено 5 лютого, 16:29
Вибухівку, як стверджується, провезли до Грузії через Румунію, Болгарію і Туреччину.
У Грузії заявили про нібито перехоплення
Грузія нібито перехопила "український" вантаж з вибухівкою / Колаж Главреда. Фото: Радіо Свобода, ua.depositphoto.com

Грузинська служба безпеки стверджує, що затримала вантаж з 6 вибуховими пристроями у мінівені, що належить громадянинові України. Цей вантаж нібито перевозили для вчинення "теракту" у російському Воронежі.

Як йдеться на сайті спецслужби, цю вибухівку до Грузії 19 січня нібито привезли з Одеси - через Румунію, Болгарію і Туреччину. Втім, стверджують у Грузії, частину контейнера з трьома вибухівками залишили у Тбілісі.

Як заявила грузинська спецслужба, деталі цієї справи "дають підстави підозрювати", що грузинську територію та грузинських громадян залучили до всього цього процесу, щоб звинуватити Грузію у терористичних актах, які нібито могли бути здійснені цією вибухівкою.

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Грузія і Україна на тлі війни

Грузія була серед країн, які відмовилися запровадити проти Росії санкції у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Гарібашвілі виправдовувався - мовляв, це погано позначиться на економіці країни.

А на прохання Києва допомогти Україні з боєприпасами керівник правлячої фракції обурено відповів, що Київ нібито хоче "втягнути Грузію у конфлікт".

За численними свідченнями ЗМІ, Тбілісі може допомагати режиму Кремля обходити обмеження, в тому числі на імпорт товарів подвійного призначення. Хоча грузинська влада це гаряче заперечує.

У вересні 2023 року прем'єр Грузії знову зробив гучну заяву - мовляв, українське ГУР причетне до підготовки перевороту. У МЗС України цю маячню, звісно ж, спростували.

Кризу у відносинах України і Грузії посилило і те, що Тбілісі фактично відкрив повітряний простір для росіян. Зближення Тбілісі і Москви дратує не тільки Київ, а й громадянське суспільство Грузії. Наприклад, на антиурядових протестах навесні 2023 року багато громадян носили українську символіку і співали український гімн.

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