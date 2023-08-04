Буде теракт: РФ підірве важливий об'єкт у Білорусі та звинуватить Україну - СБУ

СБУ зібрала докази підготовки провокації, в результаті якої у всьому хочуть звинуватити Україну.

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РФ хоче підірвати Мозирський НПЗ / Колаж: Главред, фото: СБУ

РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України. Найманці з ПВК "Вагнера" вже навіть почали готувати теракт, щоб у всьому звинуватити Україну. Про це повідомляє Служба безпеки України.

В СБУ стверджують, що "вагнерівці" хочуть здійснити масштабну провокацію "під чужим прапором" на стратегічному об'єкті Білорусі - Мозирському нафтопереробному заводі.

Відзначається, що насправді під виглядом "вагнерівців" ховаються кадрові військові ЗС РФ і співробітники російських спецслужб. Російська ДРГ буде прикидатися українськими диверсантами. Таким чином Путін хоче втягнути Мінськ у війну.

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"Інформацію про запланований в Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з декількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли в полон на запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

РФ хоче підірвати Мозирський НПЗ / фото: СБУ

У мобільному телефоні одного з полонених виявили вказівки про передислокацію до Білорусі як учасника ПВК "Вагнера".

РФ хоче підірвати Мозирський НПЗ / фото: СБУ

"Вже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли віддалене листування з іншими виконавцями, знімки об'єкта та окрему інформацію про операцію", - додали в повідомленні.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, Євген Пригожин зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" вирушив до Білорусі на запрошення самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після військового заколоту і спроби походу на Москву.

Після цього повідомлялося, що біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація. "Вагнерівці" почали підготовку білоруського спецназу недалеко від кордонів з Польщею. Як повідомляло Reuters, Білорусь може опинитися в повній ізоляції через "вагнерівців".

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вагнерівці рушили до Сувальського коридору і що Польщі загрожує гібридна атака. Він розповів, що понад 100 найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі йшли в бік Сувальського коридору, який з’єднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область країни-агресорки Росії та Білорусь.

3 серпня стало відомо про те, що ПВК "Вагнер" підійшла до кордону Литви. Частина вагнерівців знаходяться в районі білоруського міста Гродно, що неподалік від кордону з Литвою і Польщею. Це означає зручну позицію для провокацій.

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