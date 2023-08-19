"Путін підривав будинки з людьми": Данілов попередив про підготовку РФ нового теракту

Від російського диктатора "можна очікувати все, що завгодно", підкреслив Олексій Данілов.

https://glavred.net/world/putin-vzryval-doma-s-lyudmi-danilov-predupredil-o-podgotovke-rf-novogo-terakta-10494337.html Посилання скопійоване

Олексій Данілов оцінив наміри Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: апарат РНБО України, скріншот з відео

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував чутки про підготовку РФ теракту на Курській АЕС з метою звинувачення України.

Як підкреслив він в ефірі "Українського радіо", українська сторона не планує втручатися в роботу Курської атомної електростанції.

Водночас секретар РНБО попередив, що дії російської сторони непередбачувані. Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін "на початку своєї діяльності підривав у себе вдома дома з живими людьми, тому від них можна очікувати все, що завгодно".

відео дня

Він також підкреслив, що в України немає намірів втручатися в роботу об'єктів, про які пишуть в соцмережах, в тому числі і Курської АЕС.

"Ми атакуємо ті об'єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи і тут не повинні питати ні в кого дозволу. Робимо ми це нашою зброєю, яка з кожним днем стає все кращою і кращою", - додав Данілов.

Раніше Данілов відповів, чи має Україна відношення до ймовірних провокацій на Курській АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував плани росіян провести провокацію на Курській атомній електростанції.

Нагадаємо, раніше окупанти Росії на енергоблоці Запорізької АЕС влаштували інцидент. На Запорізькій атомній електростанції стався інцидент з витоком води з першого контуру реактора в другій. Окупанти почали переводити четвертий енергоблок у стан "холодної зупинки". Радіологічного викиду не було. В Енергоатомі розповіли, що інцидент стався через порушення цілісності третього парогенератора, який розташований в герметичній оболонці блоку.

Більше новин: