США та інші країни просять громадян виїхати з РФ: у Москві можуть статися теракти

Країни стверджують, що в Росії можуть статися теракти вже найближчої доби-двох.

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У РФ найближчим часом можуть статися теракти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У Росії можуть статися теракти найближчої доби-двох. Про це попереджають сім країн, повідомляє Deutsche Welle.

Про серйозну загрозу попереджають США, Латвія, Канада, Південна Корея, Швеція, Німеччина і Чехія. МЗС Латвії закликає громадян бути обережними та уникати масових зібрань у Москві. Відомство акцентує на тому, що в РФ напружена ситуація і людям краще виїхати з цієї країни.

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Війна Росії проти України

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