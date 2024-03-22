'США, Британія, Україна': пропаганда РФ знайшла 'винних' у теракті без розслідування

Російські пропагандисти будуть звинувачувати кого завгодно в теракті в Москві, але своїми звинуваченнями вони виходять на себе, зазанчив експерт.

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Російські пропагандисти зараз будуть звинувачувати кого завгодно у теракті / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Теракт у російському 'Крокус Сіті Холл" став приводом для активізації пропагандистських кампаній. Хоча ще не встановлено, хто саме стоїть за цим актом насильства, російські пропагандисти вже винесли вердикт: за терактом стоять США та Великобританія. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ще навіть не було розставлено крапки над "і" в питанні, хто стоїть за терактом, що зазвичай робиться за підсумками розслідування або заяв самих терористів, як російські інфосміттєзвалища згадали, що ще 8 березня США і Великобританія попереджали своїх громадян про загрозу атак на багатолюдні заходи в Москві. І до якого висновку доходять помийні аналітики? США і Велика Британія стоять за терактом. Але є нюанс... нюанси", - зазначив Коваленко.

За його словами, є кілька нюансів, які роблять цю версію сумнівною. Зокрема, він зауважує, що попереджати про теракт за кілька тижнів до його вчинення нелогічно. Так само нелогічно з боку РФ не приймати ефективних заходів для запобігання теракту.

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"Москва - місто, що найбільше охороняється, не тільки в Росії, а й у світі. За кількістю засобів спостереження вона конкурує з Лондоном. За кількістю агентів у цивільному і агентурних мереж, попереду планети всієї. І в цих умовах групі з 4-5 осіб вдається здійснити настільки масштабний теракт? Серйозно?...Назвіть політика, який прийшов до влади на крові (теракти і війна), утримував владу на крові (теракти і конфлікти) і намагається втриматися на крові (велика війна і... продовжите самі)", - підкреслив експерт.

Коваленко наголосив, що зараз російські пропагандисти будуть звинувачувати кого завгодно в теракті в Москві.

"США, Велику Британію, Україну, масонів та ілюмінатів. Але своїми звинуваченнями вони дивним чином виходять самі на себе. Єдине, що, мені поки важко відповісти, яка кінцева мета цієї бійні", - підсумував він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Теракт в Росії

Нагадаємо, ввечері 22 березня під Москвою у "Крокус Сіті Хол" стався жорстокий теракт. Невідомі зайшли у зброєю та відкрили стрілянину з автоматів. Відомо про щонайменше 40 загиблих і понад 100 поранених.

Як раніше повідомляв Главред, сім країн, включаючи США, Латвію, Канаду, Південну Корею, Швецію, Німеччину і Чехію, попереджали про можливість терактів в Росії протягом найближчих днів. МЗС Латвії радило уникати масових зібрань у Москві, а МЗС Німеччини та Держдеп США рекомендували утриматися від поїздок до РФ.

Крім цього, у Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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