"Потрібно мстити особисто Путіну": Данілов відповів на погрози Кадирова

Секретар РНБО нагадав, що саме Росія вбивала і знищувала чеченський народ.

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Данілов відповів Кадирову на його "помсту" через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ватажок Чечені Рамзан Кадиров пригрозив Україні показати свою "помсту" на фронті. Однак в Україні вирішили відреагувати і розповісти Кадирову, куди саме йому варто направити свою злість - на Путіна. Про це на своїй сторінці в Twitter написавши секретар РНБО Олексій Данілов.

Він нагадав Кадирову про те, що саме РФ раніше знищувала чеченців. Данилов порадив Кадирову не забувати про це, а згадувати.

"Це росіяни принесли на чеченську землю сторіччя рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і осквернені могили предків. Не українці танками порівнювали із землею Грозний разом з його мирними жителями, це були російські танки. Чеченський народ про це пам'ятає", а тим, хто забув, пора згадати", — підкреслив Данілов.

Варто відзначити, що Кадиром був у сказі через атаку дронів по Москві і закликав Кремль ввести воєнний стан.

Атака дронів на Москву 30 травня

Ранок 30 травня почався для жителів Москви і Підмосков'я з вибухів - на столицю країни-агресора Росії була здійснена масова атака безпілотниками. Повідомлялося про декілька влучень у багатоповерхівки - будинки отримали незначні пошкодження, у їхніх мешканців немає серйозних травм. Як розповів мер Москви Сергій Собянін, до медиків звернулися тільки дві людини з несерйозними травмами.

Всього російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про 25 дронів, які вдарили по Москві.

Зокрема, один з безпілотників впав в селищі Іллінське – всього в 3 кілометрах від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські БПЛА "хочуть повернутися до своїх творців". Подоляк припустив, що не всі російські дрони "готові атакувати Україну".

Дивіться відео про те, як українські військові майстерно знищують ворога:

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