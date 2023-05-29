Це не поразка: Боррель назвав єдиний варіант, коли РФ піде на переговори

Росія не хоче миру. Кремль намагається продовжувати криваву війну проти України.

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Путін не хоче миру, він не сяде за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

Росія намагається за всяку ціну виграти війну, яку диктатор Путін розв'язав проти України. Однак за стіл переговорів Кремль не погодитися сідати навіть в тому випадку, якщо буде розуміти, що програє цю війну. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Sky News.

Він зазначив, що Росія не хоче миру, вона хоче лише виконання своїх особистих умов. Тому Кремль може погодитися на переговори лише в тому випадку, якщо Україна програє цю війну.

"Я бачу явний намір Росії виграти війну. Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну", – сказав Боррель.

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Чи можливі переговори України з Росією

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити з главою Кремля Володимиром Путіним сьогодні не можна. Зеленський нагадав, що Путін збрехав всьому світу про те, що він не буде розв'язувати війну проти України. Путін – терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Україна в майбутньому готова вести перемовини з країною-окупантом Росією виключно з позиції своїх державних інтересів. Київ готовий обговорювати репарації, контрибуції від росіян, а також рішення міжнародних судів і Акт капітуляції з боку Москви.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський ніколи не погодиться на мирні перемовини з країною-агресором Росією на невигідних для України умовах. У світі розуміють, що Українська держава гідна поваги і підтримки. Особисто Зеленський використовує свою харизму, яка допомагає формувати підтримку України у світі.

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