"Ситуація непередбачувана": посольство США просить американців залишати Україну

США хоче, щоб американці виїхали з України / УНІАН

США закликають сво їхніх громадян в Україні покинути країну у зв'язку з посиленням загрози військових дій з боку Росії.

На сайті американського посольства в Україні опубліковано прохання до громадян США в Україні просять заповнити онлайн-форму для можливості подальшого спілкування.

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що посольство залишається відкритим і може обробляти паспорти США та інші консульські документи і навіть надавати позики на репатріацію громадянам США, які в даний час не можуть дозволити собі купити комерційний квиток до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

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Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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