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Обвал рубля у РФ і занепад економіки: у США попередили Москву про удар у разі вторгнення в Україну

26 січня 2022, 05:28

Інвестори та гравці фондових ринків вже реагують на заяви про нові санкції проти Москви, сказали в Держдепі.

США Росія
Падіння рубля і фондового ринку у РФ - ніщо в порівнянні з тим, що загрожує Москві за агресію проти України - Держдеп / Reuters

На економіку Росії очікує падіння у разі військового вторгнення в Україну, а обвал рубля і фондових ринків ніщо в порівнянні з тим, що буде за реалізації сценарію агресії проти Києва. США готові докласти максимум зусиль для стримування російської держави від агресії проти України. Про це заявив спікер американського Держдепу Нед Прайс.

"Те, що ми бачимо наразі, - це ніщо в порівнянні з падінням російської економіки у разі вторгнення в Україну. Ми готові робити все можливе, щоб стримати Росію від нової агресії", - зазначив він під час свого брифінгу.

читайте такожБайден заявив про готовність впровадити санкції проти Путіна у разі нападу Росії на УкраїнуТакож Прайс підкреслив, що не тільки Вашингтон попереджає Москву про наслідки у разі військової атаки на Україну, а й інвестори з гравцями фондових ринків. Рубль і біржові індекси Росії знизилися до мінімальних показників за рік.

Обвал рубля у Росії

У понеділок, 25 січня, на фондовому ринку РФ знову почалося падіння. Долар подорожчав до 79 рублів, причому вперше з листопада 2020 року. Російський Центробанк у відповідь вирішив призупинити купівлю валюти. Коливання відбуваються на тлі посилення присутності Північноатлантичного альянсу у Європі у відповідь на загрозу військового вторгнення Росії на територію України.

Дивіться відео ТСН - Байден пригрозив Росії дуже серйозними санкціями у разі військового вторгнення в Україну

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В Адміністрації президента США Джо Байдена з посиланням на розвідку оголосили про те, що Росія готує сценарій щодо нападу на бойовиків "ЛДНР" на Донбасі "під чужим прапором". Ситуація може використовуватися для запуску повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України заявили про концентрацію 127 000 військ біля українських кордонів. У військовому відомстві припускають ракетні удари з боку Росії по стратегічно важливих об'єктах.

У Кремлі стверджують, що війська Росії знаходяться поблизу кордонів України через нібито напружену ситуацію в регіоні і дії НАТО. Москва називає пересування військових підрозділів "запобіжними заходами".

Президент США Байден попередив главу Кремля Путіна про небувалі санкції проти Росії у разі військової операції щодо України. Російським банкам можуть заборонити працювати з доларом, що на думку Байдена призведе до катастрофи.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що на тлі заяв Штатів про нові санкції проти Росії, у Києві, мовляв, можуть піти на військову операцію зі звільнення окупованого Донбасу.

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