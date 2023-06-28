"З ним було не "ОК": джерела в Міноборони РФ підтвердили арешт Суровікіна

Джерела розповіли російським пропагандистам, що під час заколоту Суровікін вибрав сторону Пригожина.

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Сергій Суровікін заарештований після заколоту Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, hatisyournameinsider.com

У Мережі з'явилися чутки про те, що після наступу Пригожина на Москву був заарештований російський генерал Сергій Суровікін. Цю інформацію повідомили два джерела, які близькі до апарату Міноборони РФ, повідомляють російські пропагандисти з The Moscow Times.

Джерела переконані, що Суровікін вибрав сторону Пригожина в заколоті.

"Там історія з ним була не "ОК" для влади ... У контексті Пригожина, мабуть, він вибрав його сторону і його за яйця хапанули", - сказали джерела.

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Варто відзначити, що офіційно цю інформацію в Міноборони РФ не підтверджують. Також поки невідомо, де саме утримують Суровікіна.

Джерело пропагандистів підтверджує, що Суровікіну все було відомо заздалегідь про те, що Пригожин планує атаку на Москву.

"Він себе повів не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, занадто дерзив керівництву", - сказало джерело.

Повідомляється, що російський генерал 3 дні не виходив на зв'язок зі своєю сім'єю, не відповідає і його охорона.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК "Вагнер" взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК "Вагнер" захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Telegram-канал СЗР писав, що Пригожин нібито зробив пропозицію Лукашенку забезпечити захист від можливих посягань на територіальну цілісність з боку нинішнього російського керівництва, але чіткої відповіді не отримав.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що військові Білорусі отримають від "вагнерівців" "цінний досвід".

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