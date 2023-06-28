Експерт пояснив, як Лукашенко може використати Путіна після заколоту Пригожина

Після переговорів Пригожина з Лукашенком, вважає Андрій Золотарьов, розмови про перезавантаження влади в Білорусі на користь іншого персонажа недоречні.

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Лукашенко показав, що як президент Білорусі він вигідний Путіну - Золотарьов / колаж скріншот YouTube

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використовувати свої посередницькі послуги диктатору Путіну, які він надав під час заколоту Євгена Пригожина, для того, щоб зміцнити свої позиції в Білорусі.

Про це в інтерв'ю Главреду заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Він може цим скористатися, щоб відбити наміри Кремля знизити його з посади голови колгоспу до головного агронома. Тобто ступінь залежності після придушення протестів в Білорусі в 2020 році для Лукашенка стала настільки обтяжливою і очевидною, що Лукашенко цим не пишався. А так він, надавши подібного роду послугу продемонстрував, що в якості президента Білорусі він вигідний Путіну і якісь розмови про потенційне перезавантаження влади в Білорусі на користь більш контрольованого Кремлю персонажа недоречні. Я підозрюю, що переговори з Пригожиним через нього не велися, він сам їх вів. Це багато що змінює. І Лукашенко це однозначно посилить. Думаю, це відіб'ється і в цінах на газ, враховуючи залежність білоруської економіки від РФ. У Лукашенка просто тваринний інстинкт влади, що він і продемонстрував", ‒ сказав експерт.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК"Вагнера" Євгенія Пригожина.

Telegram-канал СЗР писав, що Пригожин нібито зробив пропозицію Лукашенку забезпечити захист від можливих посягань на територіальну цілісність з боку нинішнього російського керівництва, але чіткої відповіді не отримав.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що військові Білорусі отримають від "вагнерівців ""цінний досвід".

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