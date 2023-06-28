Був "почесним вагнерівцем": пропагандисти повідомляють про затримання Суровікіна

За даними пропагандистів, Суровікіна звинувачують у "державній зраді". Він нібито знав про підготовку до наступу на Москву.

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Російські пропагандисти повідомляють про затримання Суровікіна / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Після наступу на Москву, який влаштував главарь ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, заарештували російського генерала Сергія Суровікіна. Він відомий як "сирійський м'ясник". Про це розповідають російські пропагандисти.

Повідомляється, що Суровікін нібито перебуває в СІЗО "Лефортово". Також повідомляють про затримання його заступника генерал-полковника Андрія Юдіна.

Їх нібито заарештували за "державну зраду". Російські пропагандисти стверджують, що Суровікіну було відомо про підготовку до "військового перевороту" і "сприяв його реалізації".

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Також повідомляється, що у 2017 році Суровікіну видали особистий жетон "почесного вагнерівця" під номером М-3744. Тоді крім нього "почесними бійцями Вагнера" стали ще 30 російських генералів.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК"Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК"Вагнера" Євгенія Пригожина.

Telegram-канал СЗР писав, що Пригожин нібито зробив пропозицію Лукашенку забезпечити захист від можливих посягань на територіальну цілісність з боку нинішнього російського керівництва, але чіткої відповіді не отримав.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що військові Білорусі отримають від "вагнерівців" цінний досвід".

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