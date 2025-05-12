Російський слід у варшавській пожежі: Туск зробив гучну заяву

Прем’єр Туск повідомив, що підпал ТЦ у Варшаві організували агенти російських спецслужб.

https://glavred.net/politics/rossiyskiy-sled-v-varshavskom-pozhare-tusk-sdelal-gromkoe-zayavlenie-10663844.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: Donald Tusk, Вікіпедия

Читайте у матеріалі:

Хто і чому міг організувати підпал у Варшаві

Які докази має польська влада проти РФ

Чому Туск зробив заяву саме тепер

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що масштабна пожежа в торговому центрі "Маривільська", яка сталася 12 травня 2024 року у Варшаві, була результатом підпалу, організованого російськими спецслужбами. Про це глава уряду написав напередодні річниці інциденту у своєму мікроблозі X.

"Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру 'Маривільська' у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами", — зазначив Туск. відео дня

За його словами, частину виконавців уже вдалося затримати, а решту — ідентифіковано та оголошено в розшук.

"Всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!", — додав прем’єр.

Нагадаємо, що минулого року пожежа в ТЦ "Маривільська" охопила велику площу. Для її ліквідації залучили близько 150 рятувальників, понад 50 одиниць техніки та навіть спеціального робота. Через стрімке поширення вогню частково обвалився дах будівлі.

Політика - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що кілька місяців тому очільник МЗС Угорщини заявив про те, що рішення України заборонити транзит російського газу нібито неприпустиме і суперечить інтеграції України до ЄС. Будапешт може заблокувати євроінтеграцію України.

Раніше стало відомо, що 3 березня Дональд Трамп проведе зустріч, під час якої обговорюватимуть подальші кроки щодо війни в Україні, зокрема можливе припинення військової допомоги Києву. Як пише Axios із посиланням на джерела, команда Трампа посилює тиск на Володимира Зеленського після невдалої зустрічі в Білому домі.

Крім того президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Володимира Путіна у підтримці війни замість миру та засудив його "історичний ревізіонізм".

Читайте також:

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред