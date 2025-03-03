Трамп може заморозити військову допомогу Україні - Axios

У Сполучених Штатах мають намір провести зустріч щодо України вже 3 березня, вважають журналісти.

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Трамп посилює тиск на Зеленського і може послабити позиції Києва - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 21-а ОМБр

Головне з повідомлення Axios:

Трамп може заморозити військову допомогу Україні

Штати посилюють тиск на Зеленського

У Трампа "висунули" три вимоги до Зеленського

Президент США Дональд Трамп 3 березня проведе зустріч, у рамках якої обговорюватимуть наступні кроки щодо війни в Україні. Американці розглянуть можливе призупинення військової допомоги Києву від Вашингтона.

Як повідомляє Axios з посиланням на обізнане джерело, Трамп і його команда посилюють тиск на президента Володимира Зеленського після провальної зустрічі в Білому домі.

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Якщо військова допомога Україні буде припинена, це завдасть значної шкоди обороноздатності країни і послабить позиції Києва в ситуації, коли Трамп прагне до мирної угоди.

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Хто візьме участь у зустрічі

На зустрічі разом із Трампом будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, радник із національної безпеки Майкл Волтц та інші високопоставлені чиновники.

Що говорять у Білому домі

Майкл Волтц вважає, що "настав час поговорити".

"Терпіння американського народу не є необмеженим, їхні гаманці не є необмеженими, і наші запаси та боєприпаси не є необмеженими", - сказав він Fox News.

Також Волтц підкреслив, що Вашингтон вимагає від Зеленського публічних вибачень за сварку в Овальному кабінеті, підписання угоди щодо рідкоземельних металів і готовності вступити в мирні переговори з РФ.

Перепалка Зеленського і Трампа та подальші погрози від Білого дому - що відомо:

Як повідомляв Главред, 28 лютого в Білому домі відбулася зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Переговори стали скандальними: американці закликали Зеленського вступити в мирні переговори з Росією і припинення вогню, але без будь-якої конкретики щодо гарантій безпеки. До того ж Трамп і віцепрезидент Венс жодного разу не засудили дії Росії. Після цього візит Зеленського достроково завершився, а сам український президент спішно покинув офіційну резиденцію Трампа.

Через два дні держсекретар Марко Рубіо звинуватив Зеленського у спробі зриву "мирного процесу", який намагаються запустити США. Штати відновлять контакти з Києвом, мовляв, тоді, коли Україна покаже, що "готова до мирної угоди".

3 березня Трамп розкритикував Зеленського і заявив, що слова президента України "до угоди ще дуже далеко" - мовляв, найгірша заява, яку міг би зробити український гарант.

Крім того, Трамп анонсував якусь гучну заяву.

"Завтрашня ніч буде великою. Я розповім усе, як є", - написав він у соцмережі.

Поки незрозуміло, чи буде ця заява пов'язана з Україною.

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Що таке Axios? Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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