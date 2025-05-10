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Макрон зробив заяву про Путіна: ЗМІ розкрили подробиці

Руслан Іваненко
10 травня 2025, 00:33оновлено 10 травня, 01:13
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Туск та Макрон обурені присутністю світових лідерів на параді в Москві під час війни в Україні.
Макрон, Путин
Макрон назвал Путіна імперіалістом і критично відреагував на його заяви / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • Чому Макрон вважає Путіна загрозою для миру
  • Як Туск розцінив поведінку деяких світових лідерів

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Володимира Путіна у підтримці війни замість миру та засудив його "історичний ревізіонізм".

"Президент Путін стоїть на боці війни, а не миру. Ті, хто думали, що він прагне миру, помиляються", — заявив Макрон разом із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Нансі, як повідомляє Le Monde.

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Коментуючи спроби Путіна виправдати своє вторгнення в Україну, посилаючись на боротьбу з нацизмом, Макрон назвав це "історичним ревізіонізмом та глибокою помилкою".

Макрон підтвердив своє "бажання побудувати міцний і тривалий мир" в Україні.

Туск також осудив деяких лідерів, які відвідали урочистості 9 травня в Москві, зокрема військовий парад.

"Присутність тих, хто бомбардує міста, лікарні, дитячі садки, і став причиною смерті або серйозних поранень понад мільйона людей за останні три роки, є ганьбою", — підкреслив він.

Візити іноземних лідерів до Москви 9 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що з 7 по 10 травня заплановано візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. Візит відбувається на тлі того, що перемовини про перемир’я, ініційовані Дональдом Трампом, зайшли у глухий кут.

Раніше повідомлялося, що 9 травня Міністерство закордонних справ України запросило керівників дипломатичних місій держав, представники яких взяли участь у військовому параді в Москві. Як повідомляє МЗС, дипломатам був висловлений офіційний демарш.

Згодом Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх відмовився від участі в російському параді з нагоди так званого "дня перемоги". Сінгх став першим високопоставленим іноземним гостем, який скасував візит до РФ 9 травня.

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Що таке видання Le Monde?

Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

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