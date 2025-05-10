Макрон зробив заяву про Путіна: ЗМІ розкрили подробиці

Читайте в матеріалі:
- Чому Макрон вважає Путіна загрозою для миру
- Як Туск розцінив поведінку деяких світових лідерів
Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Володимира Путіна у підтримці війни замість миру та засудив його "історичний ревізіонізм".
"Президент Путін стоїть на боці війни, а не миру. Ті, хто думали, що він прагне миру, помиляються", — заявив Макрон разом із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Нансі, як повідомляє Le Monde.
Коментуючи спроби Путіна виправдати своє вторгнення в Україну, посилаючись на боротьбу з нацизмом, Макрон назвав це "історичним ревізіонізмом та глибокою помилкою".
Макрон підтвердив своє "бажання побудувати міцний і тривалий мир" в Україні.
Туск також осудив деяких лідерів, які відвідали урочистості 9 травня в Москві, зокрема військовий парад.
"Присутність тих, хто бомбардує міста, лікарні, дитячі садки, і став причиною смерті або серйозних поранень понад мільйона людей за останні три роки, є ганьбою", — підкреслив він.
Візити іноземних лідерів до Москви 9 травня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що з 7 по 10 травня заплановано візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. Візит відбувається на тлі того, що перемовини про перемир’я, ініційовані Дональдом Трампом, зайшли у глухий кут.
Раніше повідомлялося, що 9 травня Міністерство закордонних справ України запросило керівників дипломатичних місій держав, представники яких взяли участь у військовому параді в Москві. Як повідомляє МЗС, дипломатам був висловлений офіційний демарш.
Згодом Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх відмовився від участі в російському параді з нагоди так званого "дня перемоги". Сінгх став першим високопоставленим іноземним гостем, який скасував візит до РФ 9 травня.
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