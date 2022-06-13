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Росія зібралася до 1 вересня анексувати Маріуполь та Донецьку область – радник мера

13 червня 2022, 21:52

Москва відмовилася від сценаріїв так званих "республік" – ніхто більше не ховається, сказав Петро Андрющенко.

Маріуполь
Вся повнота влади у захопленому Маріуполі та на інших територіях Донецької області перейшла до РФ - Андрющенко/ Колаж Reuters, УНІАН

Росія зібралася взяти під повний контроль окуповані території у Донецькій області і, мовляв, "приєднати" їх разом із захопленим Маріуполем до своєї держави. Всі управлінські процеси в регіоні вже перейшли від колаборантів до росіян. Москва відмовилася від сценаріїв нібито "республік" і вже не приховує своїх прямих намірів, які збирається реалізувати до 1 вересня. Про це заявив радник маріупольського мера Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі він пише, що російські окупанти роблять низку дій, які вказують на прискорення ними подій, спрямованих на анексію захоплених Маріуполя та Донецької області.

читайте також"Поруч руїни і трупи спливають": окупанти зазивають приїжджати на відпочинок біля зруйнованого МаріуполяЗгідно з даними українського чиновника, керівництво процесами на захоплених територіях вже перейшло від російських колаборантів до самих росіян.

"У Донецьку маріонетка Пушилін остаточно виконує тільки "представницькі" функції "говорячої голови". А у Маріуполі до колаборанта Іващенка призначено "консультанта", нібито допомагати. Але Іващенко відтепер теж виключно "говоряча голова", - зазначив Андрющенко.

За його словами, у Маріупольському районі вранці, 13 червня, відбулася "нарада", на якій обговорювався розподіл впливу в курортній зоні, і колаборанти залишилися ні з чим.

"Повний і тотальний прямий російський контроль встановлено", - говорить Андрющенко.

Також він додав, що 12 червня так званий "міністр освіти ДНР Кушаков" зробив "заяву" про організацію "освітнього процесу в школах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях Росії".

"Жодних квазіреспублик і сателітів. Ніхто вже не ховається", - сказав радник мера Маріуполя Андрющенко.

Крім того, згідно з його даними, банківська система у захопленому Маріуполі вже адаптується відразу під російський банк. Людям видаватимуть карти РФ. "Банківської системи" "ДНР " не буде.

"У Донецьку експерти за експертами в усіх напрямках адаптують все під російське законодавство. Швидко і жорстко. Саме тому і ротація на росіян", - підкреслив Петро Андрющенко.

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Ситуація у Маріуполі

Росія у Маріупольському районі заарештовує і розстрілює українських волонтерів та чиновників. Вони відмовилися від роботи з колаборантами та окупаційною владою.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко сказав, що так званий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. Щонайменше одного державного службовця страчено.

У в'язниці у Оленівці знаходяться десятки волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації з Маріуполя і доставці їжі з водою до окупованого міста.

Градоначальник Маріуполя Бойченко також заявив, що депутати міськради від партії ОПЗЖ передавали до РФ відомості про місцезнаходження критичної інфраструктури міста. За його словами, росіяни знали куди стріляти, було багато зрадників, які давали координати.

Під удари військ РФ потрапили джерела живлення, точки водопостачання, лінії зв'язку і склади з продуктами і ліками.

Інформатори від ОПЗЖ, підкреслив Бойченко, після захоплення Маріуполя стали керувати окупованим містом.

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