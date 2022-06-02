"Просто гнів": рашисти вигадали для жителів Маріуполя нове знущання

Рашисти не видають довідки про смерть мирних жителів / Фото Reuters

Рашисти в Маріуполі влаштували нове випробування для мирних жителів, чиї родичі загинули на війні. Загарбники відмовляються видавати довідки про їхню загибель, написав у Telegram радник законного українського мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські окупанти, які практично зруйнували український Маріуполь, влаштували нові випробування для мирних жителів, чиї родичі загинули в результаті обстрілів. Загарбники не видають їм довідки про загибель.

Також у жителів міста немає можливості поховати своїх рідних, чиї життя забрали російські військові, в окремих могилах.

Довідку про смерть окупанти видають лише за фактом смерті від природних причин.

"Нові знущання окупантів при похованні загиблих маріупольців. Довідку про смерть і право поховання в окремій могилі в труні вони надають виключно за фактом смерті від природних причин. У разі загибелі людини під обстрілами або навіть при смерті від наслідків отриманих поранень, довідка про смерть не видається", – написав радник міського голови.

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Всіх маріупольців, загиблих у результаті бойових дій, які влаштувала країна-агресор Росія, ховають безіменно в братських могилах.

"Максимум - близьким можуть видати довідку після поховання про "зниклого безвісти". Це вже навіть не приховування злочинів. Це вже щось інше. Але я не знаю цього назву. Гнів. Просто гнів", - додав Андрющенко.

Раніше пілот, який літав у блокадний Маріуполь, розповів, як доставлялася допомога захисникам України та мирним жителям, які залишалися в місті. Головна складність була в тому, що допомогу потрібно було привезти на 100 км в глибину контрольованої ворогом території.

Також повідомлялося, що під час численних невдалих спроб російських окупантів запустити водопостачання в Маріуполі з численних братських могил у місті водою вимило тіла вбитих агресорами городян. Як повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, такі тіла росіяни збирають і звозять в супермаркети, оскільки морги в місті давно переповнені.

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