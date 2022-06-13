Депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати основну інфраструктуру міста за 7 днів - мер

Навіть мер міста не знав, де знаходяться всі джерела живлення в Маріуполі, але росіяни змогли знищити їх в перші дні.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що депутати міськради Маріуполя від партії ОПЗЖ передавали росіянам дані про місцезнаходження критичної інфраструктури міста.
"Вони (росіяни - ред.) знали, куди стріляти. Було багато зрадників, які давали координати. Все, що у нас було, все, що вважається критичною інфраструктурою міста, було знищено в перші сім днів", - розповів Бойченко в інтерв'ю BBC.
За його словами, навіть він не знав, де знаходяться всі джерела живлення в Маріуполі, але росіяни змогли знищити їх в перші дні.
При цьому під удари потрапили також точки водопостачання, лінії зв'язку і склади з продуктами і ліками.
Мер Маріуполя підкреслив, що головними інформаторами окупантів були місцеві депутати від партії ОПЗЖ, які згодом стали керувати захопленим містом.
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Ситуація в Маріуполі
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ввели смертну кару. У місті розстрілюють чиновників і волонтерів.
У Маріупольській міськраді зазначили, що окупанти саджають у в'язницю або розстрілюють усіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.
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