УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Рашисти закрили Маріуполь на карантин, у місті лютує епідемія

5 червня 2022, 19:38

У горді почалася перша фаза епідемії. Окупанти закрили міста на карантин.

Маріуполь, війна
У Маріуполі почалася епідемія / Фото Reuters

Рашисти закрили окупований місто Маріуполь на карантин, там почалася перша фаза епідемії, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

"Все те, що потрапляє в акваторію моря, все те, що потрапляє не тільки в акваторію моря, а всі ті джерела, звідки береться вода через дренаж, ми ж розуміємо - неглибокі могили дають відповідні результати, гниття сміття на вулицях - все це потрапляє у воду, в морі, в джерела питної води і ризик епідемії не просто загрозливий, а він вже такого рівня, що в принципі ми фіксуємо поодинокі випадки, наскільки ми можемо фіксувати, дозволяють говорити, що епідемія в принципі почалася", - заявив радник мера.

За його словами, в місті зростає рівень смертності.

"Все це говорить про те, що фактично Маріуполь вже потрапив у першу фазу епідемії. І частково це підтверджують, бо наші джерела влади підтверджують, що фактично місто закривають на карантин. Зараз це найлегший варіант карантину, більш бюрократичний. Але я думаю, що і там вже розуміють, що епідемія почалася", - зазначив Андрющенко.

При цьому він вважає, що в Маріуполі може бути холера, дизентерія або інша вірусна інфекція, котра вражає шлунковий тракт.

читайте такожОкупанти вбили шістьох людей у Маріуполі для зйомки пропагандистського ролика

"Найстрашніше, що навіть така начебто банальна річ як дизентерія в нинішніх умовах непрацюючої медичної системи, відсутність ліків, відсутність лабораторій, відсутність всього того, до чого ми звикли, відсутність вакцин в Маріуполі, навіть така штука як епідемія дизентерії може призвести до десятків тисяч загиблих. Тут навіть й холери не слід очікувати. А якщо холера — то взагалі наслідки вкрай складно прорахувати", - підсумував чиновник.

Нагадаємо, як повідомляли в міськраді Маріуполя, російські окупанти, які практично зруйнували український Маріуполь, влаштували нові випробування для мирних жителів, чиї родичі загинули в результаті обстрілів. Загарбник не видають їм довідки про смерть. Також у жителів міста немає можливості поховати своїх рідних, чиї життя забрали російські військові, в окремих могилах. Довідку про смерть окупанти видають лише за фактом смерті від природних причин.

Також у Маріуполі для отримання питної води українцям доводиться чекати більше двох днів. При цьому, технічна вода для гігієнічних потреб у місті відсутня. При цьому в центрі міста в парку щедро поливають газони - щоб було де знімати відео для російської пропаганди.

Читайте також:

війна в Україні новини Маріуполя епідемія гібридна агресія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:53

Українського нардепа затримали в Молдові: він був внесений Білоруссю в базу розшуку Інтерполу

21:14

Під Харковом ліквідували найзнаменитішого бурята-вагнерівеця Ваху

21:14

Міноборони: Захід повинен зрозуміти, що допомога Україні - це не разова акція

20:57

Україна у важкому матчі мінімально програла Уельсу

20:33

Рената Литвинова показала рідкісне фото Земфіри - співачку складно впізнати

Реклама
20:15

Росіяни нещадно обстрілюють Харківщину, перешкоджають застосуванню безпілотників

20:10

Прикмети на 7 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:59

"Краще, ніж на колінах": Ектор-Хіменес Браво готовий померти в бою, захищаючи Україну

19:42

Найсмачніший заливний пиріг з ідеальною начинкою: простий рецепт за кілька хвилинВідео

19:38

Рашисти закрили Маріуполь на карантин, у місті лютує епідемія

19:20

На Херсонщині п'яні бойовики "ДНР" застрелили подружжя заради розвагиВідео

19:05

Більше, ніж повідомляють: Арестович назвав реальні втрати армії РФВідео

18:50

Прикмети на 6 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:44

Джонсону можуть оголосити вотум недовіри - Sunday Times

18:43

Безглузді ігри Кремля: навіщо Росія обстріляла Донецьк і КиївПогляд

18:39

ЗСУ в мішках відправили додому партію окупантів з офіцерськими званнями

18:07

Оля Полякова розповіла, як Олексій Арестович укладав її в ліжко: "Чоловіки, беріть приклад!"

18:02

Відомий адвокат Масі Найєм важко поранений в голову: він воює проти РФВідео

17:53

"Пропагандисти біснуються від убогості": Барських висловився про свій "концерт" в Росії

17:45

"Прилетіла відповідь за Донецьк": дочка Невзорова радіє смертям українців, вихваляючи Путіна

Реклама
17:29

Путін побоїться завдати ядерного удару, він просто блефує - ДенисенкоВідео

17:01

На Донбасі знищено одного з командирів окупантів: що відомо про генерала-рашистаВідео

16:38

Україна повинна стати членом ЄС: "це наш моральний обов'язок" - Урсула фон дер ЛяєнВідео

16:35

Війна з Росією – чому все вирішиться вліткуПогляд

16:16

У МВС розкрили сценарій звільнення Донбасу: ЗСУ зайдуть на територію РФВідео

16:13

"Можуть ще два тижні робити вигляд, що він живий": Арестович розповів про життя після смерті ПутінаВідео

16:01

У "ДНР" хочуть стратити полонених іноземців: бойовики назвали їхні іменаВідео

15:41

США відправляють в Україну бойові вертольоти Мі-17

15:41

"А де бікіні?": Івлєєва збентежила фото в прозорому ліфчику

15:28

Голова ВР про Угорщину: поливають Україну брудом і відбілюють Росію

15:25

Росіяни зганьбилися ракетним ударом по Києву: в УЗ рознесли заяву РФ про знищення складу танківВідео

15:18

ЄС може відмовитися від російського газу: вже розроблений план - єврокомісарВідео

14:46

"Який сенс приховувати?": Гребенщиков видав все, що думає про ЗМІ в РФ і війну в Україні

14:43

Рашистів вибивають з Херсонщини: ЗСУ звільняють окупований південьВідео

14:38

"Ганяють" літаки в напруженому режимі: Жданов оцінив небезпеку від авіації РФВідео

14:37

ЗСУ влаштували фаєр-шоу на Луганщині: знищили ворожий склад з боєприпасамиВідео

14:22

Чому запанікувала і метушиться РосіяПогляд

14:14

Сергій Стерненко. Матері окупантів скаржаться, що їхніх синів немаВідеоблоги

14:11

У МЗС зажадали від спікера парламенту Угорщини довідку з психлікарніВідео

13:49

"Потрібно 4-5 повноцінних бригад": Арестович розповів, коли Україна піде в контрнаступВідео

Реклама
13:46

Ось він - нацизм: у Маріуполі не можна вийти на вулицю без довідки про "фільтрацію"

13:44

Контрудар ЗСУ у Сєвєродонецьку: у США розкрили деталіВідео

13:29

ЗСУ знищили на Запоріжжі позицію ворожого відділення, 8 окупантів "пішли у пекло"Відео

13:22

Українців звільнять від сплати кредиту за знищене війною майно - Гетманцев

13:21

Україну розжарить до +31°С: синоптик назвав найспекотніший деньВідео

13:03

У Маріуполі окупанти не дають людям воду, зате щедро поливають газони

13:00

Гороскоп на завтра, 6 червня 2022: Левам – сварка з коханими, Скорпіонам – важливі зміни, Рибам - втрати

12:42

"Як правильно висвітлювати війну": СБУ отримала доступ до методички ФСБФото

12:33

"Навіщо один район міста "звільняє" інший": росіяни обстріляли Донецьк і спалилися перед місцевимиВідео

12:31

Рашисти відмовляються вмирати в Україні: масово тікають з поля боюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти