Рашисти закрили Маріуполь на карантин, у місті лютує епідемія

У Маріуполі почалася епідемія / Фото Reuters

Рашисти закрили окупований місто Маріуполь на карантин, там почалася перша фаза епідемії, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

"Все те, що потрапляє в акваторію моря, все те, що потрапляє не тільки в акваторію моря, а всі ті джерела, звідки береться вода через дренаж, ми ж розуміємо - неглибокі могили дають відповідні результати, гниття сміття на вулицях - все це потрапляє у воду, в морі, в джерела питної води і ризик епідемії не просто загрозливий, а він вже такого рівня, що в принципі ми фіксуємо поодинокі випадки, наскільки ми можемо фіксувати, дозволяють говорити, що епідемія в принципі почалася", - заявив радник мера.

За його словами, в місті зростає рівень смертності.

"Все це говорить про те, що фактично Маріуполь вже потрапив у першу фазу епідемії. І частково це підтверджують, бо наші джерела влади підтверджують, що фактично місто закривають на карантин. Зараз це найлегший варіант карантину, більш бюрократичний. Але я думаю, що і там вже розуміють, що епідемія почалася", - зазначив Андрющенко.

При цьому він вважає, що в Маріуполі може бути холера, дизентерія або інша вірусна інфекція, котра вражає шлунковий тракт.

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"Найстрашніше, що навіть така начебто банальна річ як дизентерія в нинішніх умовах непрацюючої медичної системи, відсутність ліків, відсутність лабораторій, відсутність всього того, до чого ми звикли, відсутність вакцин в Маріуполі, навіть така штука як епідемія дизентерії може призвести до десятків тисяч загиблих. Тут навіть й холери не слід очікувати. А якщо холера — то взагалі наслідки вкрай складно прорахувати", - підсумував чиновник.

Нагадаємо, як повідомляли в міськраді Маріуполя, російські окупанти, які практично зруйнували український Маріуполь, влаштували нові випробування для мирних жителів, чиї родичі загинули в результаті обстрілів. Загарбник не видають їм довідки про смерть. Також у жителів міста немає можливості поховати своїх рідних, чиї життя забрали російські військові, в окремих могилах. Довідку про смерть окупанти видають лише за фактом смерті від природних причин.

Також у Маріуполі для отримання питної води українцям доводиться чекати більше двох днів. При цьому, технічна вода для гігієнічних потреб у місті відсутня. При цьому в центрі міста в парку щедро поливають газони - щоб було де знімати відео для російської пропаганди.

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