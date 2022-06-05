Ось він - нацизм: у Маріуполі не можна вийти на вулицю без довідки про "фільтрацію"

Маріуполь перетворюють на гетто / Фото: Твіттер Дениска Казанського

У Маріуполі городянам можна переміщатися по місту тільки при наявності документів від окупантів: довідки про проходження фільтрації і перепустки, що дозволяє переміщення по місту.

"Маріуполь, ХХІ століття. Люди носять в паспортах довідки про проходження фільтрації та перепустки, що дозволяють переміщення по місту. Ось і прийшов справжній нацистський режим", - повідомив у себе в Твіттері український журналіст Денис Казанський.

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Нагадаємо, як повідомляли в міськраді Маріуполя, російські окупанти, які практично зруйнували український Маріуполь, влаштували нові випробування для мирних жителів, чиї родичі загинули в результаті обстрілів. Загарбники не видають їм довідки про смерть. Також у жителів міста немає можливості поховати своїх рідних, чиї життя забрали російські військові, в окремих могилах. Довідку про смерть окупанти видають тільки за фактом смерті від природних причин.

Також у Маріуполі для отримання питної води українцям доводиться чекати більше двох днів. При цьому, технічна вода для гігієнічних потреб у місті відсутня. При цьому в центрі міста в парку щедро поливають газони - щоб було де знімати відео для російської пропаганди.

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