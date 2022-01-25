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Загроза військового вторгнення РФ в Україну: Резніков оголосив про неготовність Москви до операції

25 січня 2022, 11:08

Москва може розглядати такий сценарій, тому загроза для Києва залишається, сказав Олексій Резніков.

Резніков
Конкретної загрози військового вторгнення Росії в Україну наразі немає - Резніков / УНІАН

Наразі з військової точки зору немає підстав вважати, що Росія найближчим часом піде на військове вторгнення на територію України. Росіяни не створили біля українських кордонів ударного угруповання для реалізації подібного завдання. При цьому така загроза продовжує існувати. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

Під час свого виступу у Верховній Раді у вівторок, 25 січня, він сказав про те, що наразі, як вважають військові, не можна казати про можливу російську військову інтервенцію найближчим часом. Причиною тому є відсутність ударного угруповання біля кордонів України для запуску такого сценарію.

читайте такожПриводів для паніки немає, в України є ЗСУ: Данилов відповів на загрозу військового вторгнення РосіїВтім, як стверджує міністр, ситуація не вказує на те, що Росія не будуватиме таких планів. Загроза, як і раніше, залишається.

"Станом на сьогоднішній день, ударного угруповання, яке могло б здійснити силове вторгнення в Україну, російські збройні сили не створили. Тому підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує. З точки зору військових. Це не означає, що вони не розвиватимуться, є загрози", - підкреслив Олексій Резніков.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В адміністрації США з посиланням на розвідку раніше зробили заяву про те, що Росія може готувати провокацію на Донбасі, яка передбачає напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Така ситуація може бути використаною в якості приводу для військового вторгнення на територію України.

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Журналісти СNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані про те, що Росія завершує концентрацію військ біля українських кордонів, де знаходяться вже більше 127 000 російських військових підрозділів. У відомстві припускають ймовірність ракетних ударів росіян по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення попросив українців не панікувати і сказав, що ситуація залишається стабільною. Ризик російського військового вторгнення не посилився, у той час, коли наразі навколо цієї теми стало більше ажіотажу. Він запевнив у роботі держави над мирним врегулюванням конфлікту з Росією, однак попередив, що країна повинна бути готовою до оборони.

У комітеті Ради з питань безпеки зробили заяву про те, що Україна у разі посилення російсько-українського конфлікту мобілізує близько 300-400 тисяч резервістів. Це люди з бойовим досвідом, які здатні швидко виконувати поставлені завдання.

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