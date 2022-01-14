"Спалимо Конституцію на Хрещатику разом з вами": у РФ погрожують ввести війська в Україну

Антон Красовський / Скріншот

Російські пропагандисти відкрито погрожують нападом РФ на Україну і вбивствами мирних громадян.

РФ не дозволить Україні вступити в НАТО, а її Конституцію спалять на Хрещатику, заявив в телеефірі російський пропагандист Антон Красовський.

"Україна вписує в Конституцію "ми прагнемо в НАТО". Ми віднімемо у вас вашу Конституцію", - сказав директор мовлення російською мовою каналу RT і показав в камеру дулю.

Він додав, що росіяни спалять українську Конституцію в центрі Києва на шинах.

"І спалимо її на Хрещатику разом з вами, на ваших же вогнях, як ви любите. На шинах, на покришках", – сказав Красовський.

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Російський журналіст, головний редактор Carnegie.ru Олександр Баунов, який був гостем програми, заперечив Красовському.

"Тоді вони побіжать від тебе в НАТО", - сказав Баунов.

"Ні, вони всі побіжать до нас, повірте. Українці, welcome home!"- заявив Красовський.

Гість програми заявив, що існує велика ймовірність вступу України і Грузії в НАТО ще під час президентства глави російської держави Володимира Путіна.

У відповідь на це журналіст, показуючи в камеру непристойний жест, заявив: "Ні. Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварі".

Нагадаємо, раніше в Росії пропагандисти відзначилися новим фейком про ситуацію в Афганістані, захопленому талібами.

Кремлівський медіаресурс Russia Today насмішив мережу безглуздою брехнею про біженців з Кабула.

Зокрема, російські пропагандисти домалювали афганським біженцям, які прибули до Бельгії, автомати і гранатомети.

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