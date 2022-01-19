Резніков закликав впровадити санкції проти олігархів із оточення Путіна

Голова Міноборони висловив упевненість, що західні країни можуть зробити більше для захисту України від агресії з боку Росії.
У Міноборони України закликали США та ЄС невідкладно впровадити жорсткі санкції проти олігархів з оточення президента РФ Володимира Путіна.
За словами міністра Олексія Рєзнікова в інтерв'ю телеканалу BBC, це слід зробити до вторгнення в Україну.
Голова Міноборони висловив упевненість, що західні країни можуть зробити більше для захисту України від агресії з боку Росії. Наприклад, уточнив Резніков, це можуть бути економічні санкції, які слід запровадити до російського вторгнення на українську територію.
"У Заходу є такий важіль впливу, як величезний статок російських олігархів, з оточення Володимира Путіна", - зазначив міністр.
За його словами, США і Європа можуть показати російським олігархам, що можуть дуже легко заморозити їхні активи.
Загроза вторгнення Росії в Україну
Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.
Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псаки.
Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну "невідворотно і неминуче". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.
Представник РФ на переговорах, заступник глави МЗС Сергій Рябков заявив, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак росіяни вимагають гарантій, щоб Україна і Грузія ніколи не приєдналися до Північноатлантичного альянсу.
А прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружену обстановку в регіоні та дії НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".
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