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Резніков - про ядерні погрози РФ: Путін блефує, Китай та Індія зробили Кремлю попередження

Андрій Ганчук
17 квітня 2023, 07:30 оновлено 17 квітня, 07:38
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Ядерну риторику Путіна деякі країни сприймають вкрай серйозно, що заважає передати Україні потрібну для перемоги зброю, сказав Олексій Резніков.
Путін, Резніков
Погрози Путіна застосувати ядерну зброю - блеф, але вони впливають на позицію деяких країн Заходу - Резніков / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Ядерні загрози країни-агресора Росії є скоріше блефом, ніж реальною готовністю застосувати таку зброю. Останнє технічне випробування ядерної зброї було проведено росіянами в Казахстані в 1998 році, і ніхто не знає, в якому вона зараз стані. Застосування ядерної зброї - остання червона лінія. Китай і Індія вже направили Кремлю чітке попередження про неприйнятність його задіяння. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю іспанському виданню La Razon він розповів про те, що Путін блефує, коли говорить про ядерну зброю, проте низка держав сприймає його риторику в якості серйозної загрози. Це заважає їм передати Києву "все, що потрібно для перемоги".

На думку міністра, подібні побоювання західному світу з приводу Росії вселила колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель, яка в 2008 році відмовила Європу від інтеграції України і Грузії до НАТО, після чого Москва лише посилила свою агресивну зовнішню політику.

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"Це стало реальністю в 2008 році, під час саміту НАТО в Бухаресті. Була цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами. Американці були за це, як і більшість європейців. Саме канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших. Потім відбулося вторгнення та окупація деяких районів Грузії. Потім були отруєння в Солсбері, вибухи в Чехії і Болгарії, окупація Криму в 2014 році, Луганська і Донецька... (області, - ред.) Знову та ж доктрина: не провокуй Росію", - вважає Резніков.

Глава Міноборони акцентував увагу на тому, що останнє випробування ядерної зброї РФ було в 1998 році і ніхто не знає, в якому стані знаходиться арсенал. До того ж Китай та Індія чітко попередили Росію про неприйнятність застосування такої зброї.

"З технічної точки зору останнє випробування ядерної зброї було проведено в Казахстані в 1998 році. Повторюю: 1998 рік. У якому стані знаходиться цей атомний арсенал? Китай та Індія вже направили Кремлю чітке попередження проти застосування ядерної зброї. Це остання червона лінія у світі. І де б вони їх використовували? Море, гори, міста, перша лінія?"- підкреслив Олексій Резніков.

Росія погрожує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі

Глава Кремля Володимир Путін 25 березня заявив, що агресор Москва має намір розмістити на території республіки Білорусь тактичну ядерну зброю. Озброєння там з'являться, мовляв, у відповідь на прохання Лукашенка. Ядерні заряди залишаться під контролем Москви.

У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим. У Пекіні сказали, що дотримуються позиції, що передбачає вирішення конфліктів дипломатичним шляхом, і закликали не допустити ризиків розв'язання ядерної війни.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Китай, ймовірно, не допустить появи російської ядерної зброї в Білорусі. На думку Данілова, риторика Путіна спрямована на шантаж Заходу. Москва намагається організувати перемовини щодо завершення війни проти України на своїх умовах.

Війна Росії проти України:

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