Китай погодився поставити зброю Росії - The Washington Post

Військове обладнання Китаю для країни-агресора Росії збиралися замаскувати під продаж товарів цивільного призначення, пишуть американські журналісти.

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Розвідка США перехопила повідомлення зовнішньої розвідки РФ, в якій йшлося про згоду КНР постачати зброю Москві - ЗМІ / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

Китай, ймовірно, ухвалив рішення щодо постачання летальної зброї країні-окупанту Росії, яку вона може використовувати у війні проти України. Пекін вирішив залишити це в секреті, а постачання військового обладнання збиралися замаскувати під продаж цивільних товарів.

Видання The Washington Post опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що така інформація міститься в одному з секретних документів Пентагону, який потрапив до Мережі. Дані отримані з перехоплення американськими спецслужбами відомостей Служби зовнішньої розвідки РФ.

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У перехопленому повідомленні СЗР повідомила, що Центральна Рада Китаю "схвалила поетапне надання зброї Росії" і вирішила залишити цю інформацію в таємниці. Військове обладнання збиралися замаскувати під цивільні товари.

Як стверджують журналісти, документ з такою інформацією проходив під грифом "цілком таємно" і називався так: "Пекін доповідає, що схвалює постачання летальної допомоги Росії".

Втім, один з високопосадовців адміністрації Байдена сказав WP, що КНР поки що не передавала зброї Москві.

"Але ми, як і раніше, стурбовані і продовжуємо уважно стежити за ситуацією", - підкреслив чиновник.

У Пентагоні журналістам підтвердили, що зброї Москва від Пекіна наразі не отримувала.

Загроза постачань зброї Росії від Китаю

У лютому державний секретар США Ентоні Блінкен у коментарі NBC підтвердив відомості, згідно з якими Китай думає над тим, чи постачати Росії зброю. Обидві держави ведуть такі перемовини. Китайські озброєння можуть бути використані у війні проти України.

Президент США Джо Байден вважає, що Китай навряд чи серйозно озброїть агресора Росію.

"Я не очікую... великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії", - сказав Байден і підкреслив, що на КНР очікують дуже жорсткі санкції, якщо Пекін зважиться на такий крок.

Директор ЦРУ Вільям Бернс також говорив, що Китай роздумує над постачаннями зброї РФ. Однак поки що такого рішення не ухвалено. Як вважає Бернс, Сі Цзіньпін спостерігає за війною в Україні і вже встиг "протверезіти" від того, що побачив.

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