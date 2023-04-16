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Україні для перемоги потрібні F-16, очікуємо хороших новин за підсумками Рамштайн-11 - Ігнат

Андрій Ганчук
16 квітня 2023, 09:49 оновлено 16 квітня, 09:56
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Літаки МіГ-29, які надасть Польща, посилять ЗСУ, однак для проведення контрнаступальної операції їх занадто мало, вважає представник Повітряних сил Юрій Ігнат.
F-16, Гнат
Коли буде рішення щодо передачі Україні F-16, можна буде готуватися до прийняття літаків на баланс ЗСУ - Ігнат / Колаж Вікіпедія, Арміяінформ

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України в Рамштайні має відбутися 21 квітня. У Києві очікують, що за її підсумками буде ухвалено позитивне рішення щодо надання винищувачів F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Україні потрібне позитивне рішення щодо надання бойових літаків F-16, щоб підготувати фахівців і вжити необхідних заходів задля розміщення винищувачів.

"Очікуємо від наступного Рамштайна хороших новин щодо літаків. Нам потрібне рішення для того, щоб ми вже робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, офіцерів бойового управління. Буде рішення, тоді будемо робити відлік місяців, коли відбудеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16", - зазначив Ігнат.

відео дня

За словами представника ПС ЗСУ, бойові літаки МіГ-29 посилять українську армію, проте їх недостатньо для проведення контрнаступу.

"Коли лінія фронту насичена засобами противника, коли російська авіація на три голови переважає за технологіями і в п'ять-шість разів за кількістю, ці літаки не можуть вплинути на хід подій, яких всі очікують, це і контрнаступ і т.п", - підкреслив Юрій Ігнат.

Винищувачі F-16 для України

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний раніше заявив, що армії потрібні винищувачі F-16. Він опублікував відео з розповіддю командира бригади тактичної авіації Олексія Матюшкіна про те, як авіація ЗСУ чинила серйозний опір окупантам Росії з початку повномасштабного військового вторгнення.

"Літак МіГ-29, будемо казати правду, він вже морально застарів. F-16 може використовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО", - підкреслив Матюшкін.

Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук заявив, що винищувачі F-16 допоможуть армії отримати панування в повітрі і захистити небо України. Винищувачі дозволять знищувати ворожі ракети і дрони ще на кордоні, не допускаючи їх до українських населених пунктів.

Виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен сказав, що Копенгаген до літа поточного року може ухвалити рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16. Поульсен підкреслив, що питання буде вирішуватися спільно з країнами-партнерами.

Дивіться відео ТСН - у США заявили, що пілоти ЗСУ можуть швидко освоїти управління винищувачами F-16

Передача Україні МіГ-29:

F-16 війна Росії та України Юрій Ігнат
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